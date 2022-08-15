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國際資管公司 紛押數位資產

編譯王巧文／綜合報導
貝萊德、Abrdn等知名資產管理公司仍大舉押注數位資產，從事加密貨幣相關交易。（路透）
貝萊德、Abrdn等知名資產管理公司仍大舉押注數位資產，從事加密貨幣相關交易。（路透）

儘管比特幣等加密貨幣的交易量和價格過去一年來都崩跌，貝萊德（BlackRock）、Abrdn等知名資產管理公司仍大舉押注數位資產，從事加密貨幣相關交易、或推出相關產品，設法利用投資人對加密貨幣的興趣，從中獲利。

英國金融時報報導，資產規模5080億英鎊的Abrdn已入股英國數位資產交易所Archax，成為最新一家投資數位資產的資產管理業者。此舉將讓Abrdn擁有一席Archax的董事席次，也反映Abrdn看好Archax的技術將支撐未來基金、股票和其他證券的交易。

此前，全球資產管理龍頭貝萊德宣布，將對美國機構投資人推出現貨比特幣信託產品，也同意讓旗下阿拉丁（Aladdin）投資技術平台，連上美國最大加密貨幣交易所Coinbase，讓8.2萬名投資專業人士能為客戶提供比特幣交易和託管服務。

美國經紀商及投資集團嘉信理財（Charles Schwab）8月初推出一檔與加密貨幣相關的指數股票型基金（ETF），讓投資人能押注與加密貨幣相關活動，無須直接購買加密貨幣。另外，英國資產管理業者施羅德7月已收購數位資產管理公司Forteus股權。

富達投資公司（Fidelity）近五年來持續提供數位資產託管服務，今年4月時開放投資人在退休帳戶存入比特幣，今夏更進一步深化加密貨幣市場布局。

分析師表示，各大資產管理公司今年夏季的行動，顯示數位資產已獲得更廣泛的接受。DA Davidson分析師布倫德勒說：「資產管理巨擘把數位資產視為真正的投資，我認為這是重大轉捩點，這些傳統資產管理業者開始擁抱多年來被他們嘲諷的事物。」

貝萊德創辦人芬克過去時常質疑加密貨幣的價值，幾年前他曾打趣：「比特幣只是用來展示世上洗錢需求有多高」。

數位資產價格崩跌，拖累加密幣總市值從去年11月的約3.2兆美元高峰暴跌，如今剩不到1兆美元。不過，隨著美國7月通膨數據低於預期，及乙太幣將推動重大升級，投資人信心獲得提振，比特幣價格14日一度攀抵25030美元，為6月中來首度漲破25000美元關卡。

比特幣走勢（彭博資訊）
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