抗停滯性通膨的投資策略 可能在新興市場的角落

美國和其他富裕國家投資人正尋找能同時對抗高通膨和經濟衰退的投資組合策略，這還是40年來首見。（路透）

美國和其他富裕國家投資 人正尋找能同時對抗高通膨和經濟衰退的投資組合策略，這還是40年來首見。這種抗停滯性通膨策略的確切形式無人知曉，但肯定包括部分新興市場資產，例如印度股票、中國大陸債券和巴西 貨幣，原因分別為國內成長佳、刺激未告終，以及實質殖利率 較高。

由於美國聯儲準會緊縮貨幣政策和消費者價格失控，較貧窮國家的股債市今年下跌，如果全球經濟陷入停滯，跌勢還可能加劇。然而，停滯性通膨的解藥卻存在於新興經濟體的某個角落：那裡的經濟成長速度更快、貨幣政策寬鬆、經通膨調整後的回報率更高。包括印度股票、巴西貨幣和中國大陸債券，良機有待發掘。

Natixis資深經濟學家Trinh Nguyen表示：「停滯性通膨將迫使投資人在全球尋找成長點，而新興市場排前頭，尤其是那些不大受到全球需求疲軟影響的市場。擁有不斷成長、巨大內需市場的國家，不僅免受全球衰退影響，還能從中受益，表現會特別好。」

美國經濟衰退的可能性升到50%，是自2008年金融危機以來的第二次。這個全球最大經濟體的通膨率已有觸頂跡象，但至少在2024年之前，通膨率料仍遠高於聯準會的2%目標。英國和其他歐洲國家的消費者物價還在續漲，能源危機可能使其經濟陷入萎縮。

對交易人員而言，這是陌生現象。物價和經濟成長脫鉤，兩者同步惡化，促使投資人發展出全新的交易模式。新策略的關鍵將是：

國內成長佳

雖然歐美的停滯性通膨可能阻礙依賴出口的發展中經濟體，但也可使得國內消費需求強勁且對西方市場依賴程度較低的國家展現優勢。企業以內需為主的國家受益，印度在這方面表現突出。該國GDP僅12%來自出口，預計2023年的成長會是主要經濟體中最快。印度股市是今年少數上漲的市場之一。

較不全球化

一般來說，與西方經濟體有所區隔的國家可能吸引投資人興趣，因輸入性通膨脆弱性較低、對外資的依賴程度沒那麼高，或貨幣政策走向還有分歧的彈性。Manulife Investment Management亞洲總經策略主管Sue Trinh以印尼、馬來西亞和越南為例。投資人已經開始看好這些國家的美元債，它們的主權風險溢價分別降至七個月、九個月和兩個月以來最低。

刺激未告終

中國大陸偏向寬鬆的貨幣政策，可能更引人注目。工廠出廠價格通膨回落、房市崩潰，以及因新冠疫情而蒙上陰霾的脆弱復甦，使決策者致力於進一步寬鬆。這使得大陸主權債相對於美國公債的利差接近200個基點，相較於歷史平均135個基點，看起來很便宜。

殖利率優勢

巴西是拉丁美洲的綠洲，那裡的整體情緒對於通膨居高不下和緊縮政策帶來成長限制感到悲觀，但巴西7月消費者物價增幅降低，因該國是新興市場最積極升息的經濟體之一。巴西的實質殖利率高達3.68個百分點，在彭博追蹤的國家中最高。

鑑於停滯性通膨可能使大多數國家的實質利率低下，巴西殖利率對利差交易人員來說具潛在誘惑。中國大陸和越南也可能會因正報酬率而具優勢。