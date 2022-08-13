擠下蘋果、三星 中國智慧型手機在俄羅斯銷量激增

中國新興手機品牌「真我」在俄羅斯市場異軍突起。（截圖自「真我」官網）

據參考消息引述俄羅斯 媒體報導，中國手機品牌已經擠下蘋果 和三星 ，占俄羅斯智慧型手機市場的大部分份額。報導稱，在中國品牌中，小米的增幅最大。

上個月，小米在俄羅斯智慧機的銷量排名第一，與其子品牌POCO合計占據的市場份額高達42%。總部設在深圳的手機品牌「真我」（realme）7月銷量占俄羅斯智慧機市場17%的份額，高於前一個月的13.4%。

數據顯示，自西方實施制裁以來，三星和蘋果等品牌在俄羅斯的銷量就持續下滑，兩大品牌7月在俄羅斯的市佔分別為8.5%和7%。

數據還顯示，自今年初以來，蘋果和三星手機的供應量就大減近90%。在此之前，按銷量、出貨量和收入計算，這兩家公司曾占俄羅斯智慧機市場近一半的份額。

報導稱，零售商將這一情況歸因於官方供應不足和平行進口稀缺。經銷商預測，如果不能增加平行進口，那麽到今年底，蘋果和三星合計占據的銷量份額可能會進一步降至10%。

中國新聞網援引美國CNBC的消息稱，蘋果公司已於今年3月1日宣布，將暫停在俄羅斯銷售蘋果公司產品並限制蘋果支付功能。另據央視新聞早前報導，三星也表態將停止向俄羅斯供應電話類通信設備和晶片。