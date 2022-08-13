運價連九跌 美西線最慘

全球貨櫃輪運價跌勢擴大。上海航交所昨（12）日公布最新SCFI上海出口集裝箱運價指數 、連九周下跌，SCFI指數較上周續跌177.05點至3562.67點，四大主力航線 全部走跌，美東、美西線跌幅都擴大，旺季效應恐落空。

四大航線中，美東線跌幅較其他三大航線小，每FEU（40呎櫃）來到9106美元，續跌224美元，跌幅為2.4%；美西線是近期重災區，下跌346美元至6153美元，跌幅5.3%。

美東及美西線下周面臨價格保衛戰，分別要守住9000美元與6000美元大關。市場擔心，北美線若跌勢加大，空頭氣氛將更濃厚。

歐洲線本周跌破5000美元關卡，每TEU運價（20呎櫃）來到4971美元，續跌195美元，跌幅擴大為3.77%；地中海航線每TEU運價來到5633美元，跌幅為3.74%。

國內樂觀的法人認為，全球經濟看壞產業趨勢，但股價不可能無止盡下滑，仍會反應基本價值；陽明第3季的EPS有望優於第2季；對長榮 海運的看法則更樂觀，因海運燃油價格低於第2季，第3季獲利有望續創新高；萬海則是第4季獲利有望衝高。

貨櫃海運航商第2季及上半年財報全部出爐，表現仍優異。長榮第2季獲利創新高，陽明及萬海第2季獲利都季減年增。