SpaceX吸金 南韓投資客慕名來

SpaceX在上個月的新一輪籌資中吸金2.5億美元，並吸引來自南韓和澳洲等更多海外投資人。 （美聯社）

科技新創近來苦於證明自己的高估值是合理的，但馬斯克旗下的火箭公司SpaceX 仍一飛沖天，其估值過去三年來增加三倍。SpaceX在7月新一輪籌資又吸金2.5億美元，且得到更多海外投資 人的支持。

知情人士告訴富比世（Forbes），南韓的未來資產全球投資公司、澳洲的昆士蘭投資公司，並列為這輪籌資最大的兩名金主。SpaceX先前估值達到1250億美元，高居全美新創之冠，在這輪籌資之後，SpaceX的估值更攀抵1270億美元。該公司今年迄今籌得20億美元。

SpaceX在5日呈交給美國證管會（SEC）的申報文件中，證實這輪籌得的金額，並列出共五個投資人參與，但未揭露他們身分。

除了上述兩家公司之外，媒體The National指出，Alpha Dhabi和International Holding Company這兩家總部位於阿布達比的投資集團，也各為這輪籌資貢獻2500萬美元。

SpaceX還能繼續吸引海外公司投資，顯示SpaceX的股票需求仍處於高檔，即便總經環境讓其他科技公司估值下滑、馬斯克宣布收購推特又反悔引發紛爭，SpaceX仍展現韌性。PitchBook數據顯示，該公司迄今已籌得至少90億美元的資金。

另一個讓SpaceX估值比其他獨角獸更具韌性的原因是，外界對太空 旅行的需求殷切。一名公司董事在產業論壇上說，SpaceX到2024年的火箭運載量都幾乎預訂完畢，已開始接受預訂2025年上太空的乘坐門票。