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分析：美股只是湯姆瓊斯反彈

財經新聞組／綜合報導
分析師形容美股近日這波反彈是「湯姆瓊斯反彈」，沒什麼不尋常。（路透）
分析師形容美股近日這波反彈是「湯姆瓊斯反彈」，沒什麼不尋常。（路透）

美股前市走勢令多方有點不安。標普500指數11日起初大漲，躍上三個月來新高，但收盤卻翻黑，顯示「通膨觸頂漲勢」消退。儘管12日早盤再度挺升，投資人對最近美股反彈仍顯得半信半疑。

財經網站MarketWatch報導，Swissquote Bank分析師Ipek Ozkardeskaya說：「一波熊市反彈，和一波持久的復甦，剛開始時顯然很相似。我們必須見到盤整，才能斷言今年來這波熊市告終。」

他形容美股這波反彈可謂「湯姆瓊斯反彈」（Tom Jones rally），套用這位紅極一時的英國歌手名曲：「並非不尋常」（It's not unusual.）。

具體來說，美國股市—最明顯的是那斯達克綜合指數—從6月中的波谷翻揚，並沒有什麼特別之處。

Bespoke投資集團發布研究報告說，以漲跌幅20%的常見牛市和熊市定義來看，那斯達克綜合指數周三收盤已從前波低點翻升20%，終結2021年11月19日展開的一波熊市，但「最令人訝異的是，剛結束的那指熊市只不過是一般般」。Bespoke指出，從2021年11月19日的「波峰」到2022年6月16日的「波谷」，那指在209個日曆天總計跌了33.7%；相形之下，1970年以來，那指熊市平均歷時201個日曆天，平均跌幅達35.5%。

話雖如此，就技術面而言，短線可能已出現警訊。CMC Markets的資料顯示，標普500指數期貨14天相對強弱指標（RSI）12日早盤略高於75，顯示大盤進入「超買」區。

同時，DataTrek Research共同創辦人Nicholas Colas提到，最近恐慌指數「VIX」降到20，即其長期均值，通常這意味著市況趨於平靜，但類股之間的關聯性卻未如預期隨之下降。像大型科技股、通訊服務股、非必需性消費品股、金融股和醫療照護股，這些類股之間若呈現高關聯性，通常是市場有壓的徵兆。

Colas說：「VIX今天收在20，給了一個股市尚未能兌現的承諾，亦即類股價格走勢與整體大盤脫鉤。」他表示，今年來始終建議投資人在VIX升到大約36時買進股票，並在VIX接近20時減持股票，「現在情況屬於後者，儘管我們仍看多，股票現在看來有點漲過頭了」。

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