FTX執行長：加密幣寒冬即將結束 除非發生這件事

加密幣交易所FTX執行長班克曼-佛瑞德表示，加密幣寒冬」最寒冷的時刻可能已經過去、春天即將來臨。（路透）

加密幣交易所FTX執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）表示，「加密幣寒冬」最寒冷的時刻可能已經過去、春天即將來臨，但前提是，經濟不再遭受進一步的大規模外部衝擊」。

班克曼-佛瑞德在財星雜誌（Fortune）這期封面故事獨家專訪中表示：「如果美股那斯達克 綜合指數再暴跌25%，或是利率真的調升至7%，又或是經濟陷入兩年半的衰退，我認為，比特幣 價格可能會下探到15,000美元或10,000美元。如此一來，可能又會有新一輪的大屠殺。」

根據彭博資訊的報價，比特幣兌美元目前報23,687美元，跌2%，一周來大約漲3%。

近來這波加密幣寒冬，已讓市價總值一度高達3兆美元的加密幣資產一度跌破1兆美元。

這波寒冬也凍垮了多家一度繁榮的加密公司，包括三箭資本、Terraform Labs和Voyager Digital等。但FTX挺過了這波風暴 ，且班克曼-佛瑞德還說，這波跌勢對該產業來說，「是一次有益健康的淘汰」。

他說：「我認為，人們必須重新思考如何估算資產價值，以及對資產具備稍微多一點的基礎知識，並了解到，無厘頭的想法只有在市場瀰漫歡樂氣氛的時候才會管用。」