IEA調高石油需求預測

國際能源署（IEA）表示，由於天然氣 價格飆漲和全球各地熱浪，促使相關工業和發電廠改用石油 ，因此調高今年的全球石油需求成長預測。然而油國組織的預測正好相反。IEA 11日在其最新每月報告中表示，現在預測今年全球石油消費將增加每日210萬桶，或總消費量的約2%，比先前預測提高每日38萬桶，增加的需求「壓倒性集中」在中東和歐洲地區。

由於俄羅斯為報復歐洲針對俄烏戰爭實施的制裁而限制對歐洲供氣，天然氣價格今年飆漲，這已促使煉油廠和發電廠等工業天然氣消費者改燒石油。炎熱氣溫也刺激冷氣需求大增，尤其是在中東地區。

儘管石油消費加速，IEA卻對油市是否將面臨供應吃緊持疑，因為石油庫存今年底前預計以每日90萬桶速率膨脹。

然而，石油輸出國組織（OPEC）同日卻預期，全球油市到本季就會轉為供過於求，並調降其需求展望和調高供應預測。

OPEC在其最新月報中表示，現在預期全球第3季原油需求將為每日2,827萬桶，比原先預期調降每日124萬桶，這將比OPEC的13個成員國7月產出短少約每日57萬桶。

這份報告顯示，OPEC與IEA兩大機構對全球油市的展望出現分歧，不過OPEC的展望可能更能進一步解釋，為何該組織會在上周決議只微幅增產。

儘管美國總統拜登 上月出訪OPEC領袖國沙烏地阿拉伯時曾呼籲OPEC增產，但OPEC卻在本月3日會議上決定，9月僅增產每日10萬桶。當時OPEC解釋，是為了謹慎配置有限的閒置產能。