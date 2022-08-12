研究報告:三星想超車台積 需政府支援

最新研究報告表示，三星 電子在企業稅和勞動成本方面居台積電 下風，呼籲南韓 政府提供更積極的支援，協助三星在代工事業上追上對手。

南韓最大商業遊說團體南韓全國經濟人聯合會（FKI）旗下的韓國經濟研究院（KERI）10日發表報告表示，南韓企業稅的最高稅率為25%，比台灣高出5個百分點。雖然尹錫悅政府正推動調降最高稅率至22%，但調降後仍高於台積電須繳的稅率。在稅額減免方面，台積電從政府收受到的稅額減免，為半導體封裝製程成本的40%加上研發投資的15%，半導體人才的培訓也會獲得補貼。

三星一直以來稅額減免只有研發投資的2%加上設施投資的1%，但在本月4日生效的特別法下，最大減免稅率將提升至研發投資的40%和設施投資的6%。該報告也發現，台積電給員工的薪酬低於三星電子，台積電員工的平均年薪約為9,500萬韓元（新台幣219萬元），三星則為1.44億韓元。台灣的半導體人才培育也優於南韓，每年約訓練10,000名半導體人才，遠多於南韓的約1,400人。

這份最新報告意味著三星需要政府更積極的支持，才能追上台積電。

據TrendForce研究，台積電第1季在全球代工市場拿下過半的市占，穩居市場龍頭，第二名的三星只拿下16.3%。和前一季相比，台積電的銷售額增長11.3%，市占率提升1.5個百分點。