Coinbase上季虧損 後市繼續看衰

美國最大加密貨幣 交易所Coinbase上季陷入虧損，營收 更比一年前銳減逾六成，且預估加密貨幣市場活動將維持「疲軟」，本季的交易量和每月用戶數的下滑幅度可能超過上季。

隨著比特幣 等加密貨幣價格崩跌，加密幣產業步入寒冬。Coinbase 6月宣布暫停招聘計畫。至於全年展望，Coinbase預測平均每月交易用戶數將介於700萬~900萬人，比原先預估區間更小。

Coinbase主管預期，第3季每交易用戶數和成交量都將低於第2季，顯示該產業的寒冬尚未結束，但樂觀看待長期願景，表示儘管「總經情勢和加密貨幣信用環境遭遇震撼」，仍「與過往一樣看好這項技術的未來」。

Coinbase第2季淨損達11億美元，或每股虧損4.98美元，遠不如一年前的淨利16.1億美元或每股盈餘6.42美元，虧損幅度也超乎市場預期；上季營收較去年同期銳減63%至8.08億美元，也低於分析師預期；上季淨現金水位滑落4億美元至28億美元。

該公司第2季每月交易用戶數為900萬人，比第1季的920萬人減少2%。

第2季總交易量為2,170億美元，也低於第1季的3,090億美元，比特幣在總成交量的占比則從24%升至31%，以太幣的占比為22%。Coinbase在致股東信中說，當前的市況滑落幅度既快又猛烈，疲軟的加密貨幣市況將延續到第3季。