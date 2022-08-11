日本內閣改組 貨幣政策不變

日本 政府10日進行內閣改組，經濟學家認為，以新內閣陣容來看，預料日本銀行（央行）的寬鬆貨幣 政策不會改變，但政府可能祭出更多措施來緩解物價上漲的衝擊。

彭博資訊報導，日本首相岸田文雄10日宣布內閣改組，財務大臣鈴木俊一和內閣官房長官松野博一等重要閣員皆獲留任，多名內閣老將也回鍋擔任首長，顯示日本政府的政策方向將大致維持不變。

經濟學家預期，在新冠疫情反撲到日本脆弱的經濟復甦之際，這次改組應會讓日銀繼續維持超低利率來支撐經濟。標普全球市場財智經濟學家田口晴美表示：「政府可能會維持現有措施，以支持因疫情受創的經濟，政策方向不太可能會有大改變。日銀的立場不太可能驟然轉變，因為政策需要持續性。」

分析師指出，日銀總裁黑田東彥明年4月卸任，他的兩名副手任期也預計明年3月到期，在此之前，日銀將維持目前的寬鬆政策框架；另外，日圓匯率 回升，也留給日銀維持寬鬆政策的空間，這項政策被批評是導致日圓兌美元匯率下滑至24年低點的原因。

SMBC日興證券首席市場經濟學家丸山義正表示，從鈴木俊一續任財相來看，岸田似乎傾向任命一位提倡貨幣寬鬆的官員來接替黑田。鈴木已和日銀在經濟政策上密切合作，且已表示支持2013年政府與日銀的共同聲明，該聲明也是目前政策的骨架。

丸山說：「岸田已表示寬鬆貨幣政策將不會改變，我想這個政策立場也不會遭遇太多反對。」他表示，由於岸田現在就進行內閣改組，下屆日銀總裁和兩名副手的提名，可能會比原先預期要早出爐，可能會在今年底前。

在地緣政治緊張高漲之際，岸田也計劃大幅增加國防預算，雖然他說在考慮追加預算前，會先以現有預備金支應。