馬斯克再賣股 3天變現69億

全球首富馬斯克 三天內一口氣賣掉自己持有價值69億美元的特斯拉 股票。馬斯克表示，他得先備妥這筆資金，以免他輸了官司，最後得被迫買下推特 （Twitter）。

美股9日盤後申報資料顯示，馬斯克在8月5日至9日間處分約792萬股特斯拉股票，售股價位介在838.57美元至911.75美元，總計約68.8億美元。據路透計算，馬斯克現在所剩的特斯拉持股約為1.55億股，持股比率已不到15%。

就在外界紛紛猜測他的售股意圖之際，馬斯克9日深夜發布推文說：「萬一（希望不會）推特迫使這筆交易完成『而且』一些權益合夥人未能堅持下來，重要的是要避免緊急出售特斯拉股票。」

他的推特跟隨者詢問他是否已完成售股交易，以及若推特交易沒有完成，他是否會再買進特斯拉股票，馬斯克回答：「是的。」

今年4月，馬斯克為了收購推特共減持85億美元的股票，當時他曾表示，他已沒有進一步出售特斯拉股票的計畫。但從那時起就有法律專家暗示，若馬斯克被迫完成收購案或以支付嚴苛的違約金來達成和解，他將可能出售更多特斯拉股票。

特斯拉股價隨美股從5月觸抵的低點反彈約35%，但今年仍下跌約20%。近十個月來，馬斯克共賣出價值約320億特斯拉股票。

Wedbush證券分析師Dan Ives在推特發文說：「市場將解讀這牌局，推特交易成局的機會看來大了。」

Saxo資本市場策略師查納納說：「他當然會澄清是為了推特。不過，在美國消費者物價指數（CPI）公布前售股，時機的確有些蹊蹺。熊市反彈已開始受挫，對Fed未來走向也出現重新定價，這些都可能暗指美股未來不妙，尤其是科技股。」

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克擁有2502億美元的身價，是全球排名第一的首富， 但隨著特斯拉股價下跌，他的財富今年已縮水大約200億美元。

馬斯克9日也開玩笑說可能成立自己的社群媒體。他被推特用戶問到是否想過，若交易沒有完成，可能成立自己的平台。他回答說：「X.com。」