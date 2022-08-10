從「過街老鼠」鹹魚翻生 煤價漲勢將持續好幾年

如今分析師認為，煤價的漲勢可能維持好幾年。（路透）

在俄羅斯入侵烏克蘭，引發全球油氣供應憂慮後，煤炭的命運從「過街老鼠」鹹魚翻生為「眾星拱月」，帶動價格大漲，如今分析師認為，這波漲勢可能維持好幾年。

彭博資訊報導，信評機構惠譽公司（Fitch）分析師團隊認為， 歐洲打算降低對俄國 燃料的依賴，將透過兩種獨特的方式支持煤炭市場，而這兩種方式近期都將讓海運煤炭價格盤旋於高點。

歐盟 本月起禁止俄國煤炭，將使從印尼、甚至澳洲 等其他國家進口煤炭的需求提高。同時，歐盟計劃以液化天然氣（LNG）取代俄國透過管線輸送的天然氣，也將導致其他國家的燃料減少，被迫擴大使用煤炭。

惠譽因而大幅調升今年的亞洲熱燃煤價格預測，預估今年在澳洲Newcastle裝載的煤炭均價將為每噸320美元，高於之前預測的每噸230美元，從2022~2026年的均價將為每噸246美元，也遠高於之前預估的159美元。

在俄烏戰爭爆發加劇能源市場的供應緊俏態勢後，亞洲煤炭價格今年一度衝上歷史新高，公用事業商趕忙採購燃料，導致礦商難以跟上暴增的需求。

煤炭期貨市場的曲線走勢也顯示煤炭將維持高價。目前Newcastle煤炭的2026年12月期貨價格為每噸233.15美元，比今年初的111.15美元暴漲逾一倍，也比去年初的80.80美元高出1.9倍。