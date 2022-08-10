進口強勁 貨櫃輪商獲利有望攀峰

全球各大貨櫃輪公司2022年的盈餘預估預料將再創新高，且比去年的歷史高峰再增加73%，主因美國進口需求持續強勁，但物流及勞工 吃緊壓縮運能，帶動運費上升。

彭博資訊報導，Blue Alpha資本公司指出，該公司追蹤的11家超大貨櫃輪公司今年的淨利可能達到2,560億美元，比4月時的預估上修360億美元；去年盈餘總額達1,480億美元，已經創下歷史高點。

該公司創辦人麥科文表示，台灣長榮海運、丹麥馬士基與德國 赫伯羅德等主要業者，第2季的盈餘都相當強勁，主要是因為大部分海運貨品的服務合約運價持續上升；儘管今年來現貨運價已經下降大約30%，但這些只占航商營收 的10%，而大部分運費收入都來自服務合約。

這兩年期間由於疫情糾結，已使貨櫃運輸業從虧損轉為最賺錢的產業之一。一些航運公司已經將獲得的現金用來訂購新船，而新船將使用較清潔的引擎，並強化與陸基網路之間的數位化連繫。

不過由於全球經濟成長減緩，貨櫃航運業者的獲利預料將會減退；但業者目前的實力比大為增強，可望不再淪為景氣循環之下的受難者。

航運業大發利市，已經遭到一些入眼紅。德國與奧地利政治人物指責貨櫃航運業是推升通膨的幫兇，一些國家政府也為物流勞工大抱不平，並將嚴密監視業者的獲利情況。