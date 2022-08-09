輝達、軟銀上季財報 慘兮兮

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）8日發布上季的初步財報，營收遠遠不如預期。（美聯社）

繪圖晶片 大廠輝達（Nvidia）8日發布上季的初步財報，營收 遠遠不如預期，主要受電玩遊戲營收大幅萎縮拖累，且根據修正後的未來需求預期，將為庫存和相關準備提列逾13億美元費用。輝達股價 早盤股價應聲重挫6%。

根據這份初步財報，輝達在截至7月31日的年度第2季營收僅67億美元，比5月時預測的81億美元少了約17%，其中遊戲營收減少33%，至20.4億美元。資料中心所用晶片的營收目前預測比去年同期銳減61%，至38.1億美元。

根據FactSet的調查，分析師平均預測輝達上季總營收為81.2億美元，遊戲營收為30.9億美元。

CNBC報導，隨著來自新冠肺炎疫情的居家商機消退，微軟、Sony及任天堂等電玩遊戲界三巨頭第2季的遊戲銷售同步下滑。根據市場研究公司NPD的數據，第2季美國人在遊戲上的花費為124億美元，較一年前下滑13%。主要是受到幾項因素影響，尤其是放寬防疫限制，消費者捨棄家庭娛樂選擇，轉而進行戶外活動。

輝達早在5月便已示警，上季表現可能不如人意，中國大陸實施防疫封控措施，打亂生產和運輸路線，讓輝達等公司很難預測晶片需求。輝達預定24日盤後公布完整財報。

同日，日本投資巨擘軟銀集團（SoftBank）發布財報，上季淨損高達234億美元，是集團有史以來最慘，主因全球央行相繼升息，引發科技股拋售潮，導致軟銀旗下的願景基金嚴重虧損，日圓匯率重貶也帶來衝擊。集團創辦人孫正義表示，計劃全面削減集團及願景基金的成本，暗示將裁員。

軟銀8日公布，4至6月這一季淨損3.16兆日圓（234億美元），相較之下，去年同期還繳出7,615億日圓的獲利。其中願景基金5月時出現260億美元的虧損，是成立至今最嚴重虧損。

軟銀表示，日圓疲軟和「對於通膨和升息恐引發經濟衰退的擔憂日益加劇，使得全球股價呈現下跌趨勢」，導致利潤暴跌。