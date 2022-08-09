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iPhone 14 下月上旬亮相

編譯葉亭均／綜合報導

蘋果公司（Apple）傳出已經開始為秋季新品發表會預錄影片，而今年可能舉辦兩場發表會。預料新款旗艦手機iPhone 14將在9月上旬發表，屆時還會發表新款智慧手表Apple Watch Series 8；接著可能在10月舉行第二場產品發表會，推出新的平板電腦iPad和Mac產品。

追蹤蘋果消息的AppleInsider網站報導，從新冠疫情爆發以來，蘋果公司就改採預錄影片的方式舉辦發表會等活動，蘋果今秋的發表會顯然仍將採用這一方式，發表新款iPhone。

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法，蘋果今年秋季發表會將分兩場，第一場聚焦發表iPhone 14、iPhone 14 Pro和智慧手表Apple Watch Series 8；第二場將可能在10月舉行，主打iPad和Mac產品。

蘋果一年舉辦兩場發表會已非特例，例如去年就分別在9月和10月各辦一場。

iPhone 14和Pro預期將有6.1吋和6.7吋的「Max」版，但不會有「mini」的小尺寸版本。和往年不同的是，大多數的升級集中在Pro機款，包括相機升級為4,800萬畫素，採用隨顯螢幕（Always on Display）、A16晶片和用來放置TrueDepth景深鏡頭的藥丸型挖孔切口。

至於Apple Watch Series 8預期將搭載體溫感測器，但不會有全面的重新設計。

另外蘋果將推出大尺寸手表表面的pro款式，用於運動和戶外活動，能應付運動時撞擊、激烈行動和濕度較高的影響。

蘋果 iPhone Apple

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