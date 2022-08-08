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油價勁揚近2%因美中經濟數據佳 金價小幅走高

編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周一（8日）震盪走高，上漲近2%，從上周觸及的數月低點反彈，因為儘管市場對經濟衰退的疑慮揮之不去。（路透）
國際油價周一（8日）震盪走高，上漲近2%，從上周觸及的數月低點反彈，因為儘管市場對經濟衰退的疑慮揮之不去。（路透）

國際油價周一（8日）震盪走高，上漲近2%，從上周觸及的數月低點反彈，因為儘管市場對經濟衰退的疑慮揮之不去，但來自中國大陸和美國的正面經濟數據為石油需求帶來希望；黃金小幅走高，因美國美元和美國公債殖利率回落，交易人士暫時看淡聯準會激進的升息路徑。

油價大漲近2%

布蘭特原油10月期貨結算價上漲1.73美元，漲幅1.8%，報每桶96.65美元；紐約原油9月期貨結算價上漲1.75美元，漲幅1.97%，報每桶90.76美元。

兩大原油期貨上周曾跌約10%左右，反映市場擔心經濟衰退影響石油需求，但隨著美國7月就業數據意外加速成長、中國大陸出口成長速度超越預期，而且大陸7月原油進口從四年低點回升，這些經濟數據支撐油市信心。

紐約Again Capital公司合夥人John Kilduff說：「總體因素再次影響到市場，尤其是與上周五的美國就業數字有關，那樣的經濟應該帶給我們比目前更多的汽油需求。」

高盛分析師表示，他們認為油價上漲的理由仍然很充分，市場短缺情況比他們最近幾個月的預期要嚴重。

金價上漲 因美元和美債殖利率回落 鈀金大漲逾5%

現貨黃金上漲0.8%，至每英兩1,787.39美元；美國黃金期貨漲0.8%，結算價報1,805.2美元。

美元指數下跌0.2%，美元走軟使黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。

OANDA高級分析師Edward Moya表示：「市場顯然已經消化了就業數據帶來的衝擊......不過，如果看到聯準會進一步大幅緊縮政策，黃金將迎來一段艱難的日子。」

Edward Moya說：「外國投資人將尋找替代的投資，考慮到台灣和烏克蘭目前的局勢，黃金是一個選擇。」

美國消費者物價指數（CPI）數據將在周三出爐，可能為聯準會的下一步行動提供線索。

現貨白銀大漲3.7%，至每英兩20.60美元；白金上漲0.5%，至937.0美元；鈀金大漲5.6%，至2,245.68美元。

殖利率 就業 油價

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