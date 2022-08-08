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晶片類股承壓 史指那指走跌

是否加入Chip 4？韓權衡利弊 兼顧國家利益和對中關係

編譯羅方妤／即時報導
南韓教育部長朴順愛（左）7月25日前往忠南大學參觀半導體實驗室。（歐新社）
南韓教育部長朴順愛（左）7月25日前往忠南大學參觀半導體實驗室。（歐新社）

韓聯社報導，南韓政府近日決定參加「晶片四方聯盟」（Chip 4）預備會議。半導體專家認為，南韓為確保技術上的「超級落差」，很難拒絕美國的提議，但同時也要設法安撫中國。

有鑑於中方強烈反對，南韓政府將慎重權衡半導體供應鏈事務。總統尹錫悅當天上班途中對此表示，將與相關部門一起了解情況並討論對策，維護國家利益，無須過度擔心。

美國邀請台灣、日本及韓國共組晶片聯盟，外界預期將藉此訂定尖端半導體產業相關規範，並藉此牽制中國技術發展，也讓韓國政府陷入兩難境地，一方面希望保有在半導體上的領先優勢，另一方面擔心與中方關係因此惡化、失去重要生產基地與市場。

預備會議有望在本月底或下月初舉行，各方將具體協調協商機制細節和參與程度。韓聯社指出，有鑑於美國是半導體設計領域的領頭羊，南韓很難拒絕這項提議，此外，為了參與新一代半導體供應鏈，且不在制定標準和技術累積方面被冷落，南韓入會在所難免。

執政黨國民力量黨議員安哲秀4日在社交網站發文表示，政府要冷靜、客觀地預估拒絕加盟後須承受的損失規模。除非有能奇蹟般同時讓美中滿意的解決方案，南韓只能在接受美方要求的同時，盡量爭取實利，集中力量將負面影響降至最低。

擔任南韓半導體顯示技術學會會長的漢陽大學融合電子工程系教授朴在勤表示，要爭取Chip 4明確約定在韓企升級、擴建在中國半導體生產線時，能夠得到製造裝備和材料的穩定供應，否則就無法入盟。

南韓 供應鏈 晶片

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