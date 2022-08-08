全球債市波動加劇 日本壽險業和退休基金上月大賣外債

數據顯示，日本壽險業者7月淨賣出1.56兆日圓（115億美元）的外國債券，創紀錄新高。（路透）

日本壽險業者和退休金基金7月出售的外國債券 金額創紀錄新高，因全球債市波動加劇降低他們對債券的興趣。

日本財務省8日公布的初步數據顯示，壽險業者7月淨賣出1.56兆日圓（115億美元）的外國債 券，而信託銀行的年金信託帳戶（視同退休金基金的代理人）同期出售8,658億日圓的債券。這兩者出售債券的規模都創紀錄新高。

鑒於經濟成長和通膨展望的不確定性，貨幣政策突然轉變的可能性升高，進而加劇全球債券的波動。在美國上周發布強勁就業報告後，市場重新押注聯準會（Fed）可能再次大幅升息，基準的10年期美國公債殖利率 從2.51%回升至約2.82%。

日生基礎研究所資深經濟學家上野剛志說，壽險業者「仍擔憂債券殖利率再次上升的持續風險」，「信託銀行的動作主要是重新平衡，因殖利率下降提高了他們外國債券投資組合的價值」。

整體而言，日本投資人已是破紀錄的連六個月淨賣出外國債券（主要是美債）。避險成本增加，侵蝕了海外債券投資的收益，也讓日本基金對外國債券的需求承壓。

上野剛志說：「日本投資人所遭遇的逆風，將持續降低他們購買外國債券的積極性。信託銀行可能不會繼續出售債券，因為他們主要還是倚賴債券殖利率與資產配置再平衡，但只要不確定性仍揮之不去，壽險業者可能繼續審慎以對。」