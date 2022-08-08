訂單接到手軟豪華車廠賺翻

從豪華車廠的財報來看，絲毫感受不到經濟衰退的跡象，包括法拉利、藍寶堅尼和賓利等車廠，陸續繳出亮眼的業績表現。

超跑 品牌藍寶堅尼表示，上半年獲利年比暴增70%至2.51億歐元（2.55億美元），銷量則為5090輛，比去年同期提高5%，其中休旅 車Urus就占了61%的銷售比重。Urus自2018年上市以來便持續熱銷，銷量超越藍寶堅尼Huracan、Aventador等經典超跑車款。

藍寶堅尼執行長溫克曼也說，目前接單量已讓2023年底前的產能滿載，意味著明年底前車輛已銷售一空。

法拉利也宣布，第2季的營收 和獲利創下新高，同期交車量也締造新猷，增加了29%至3,455輛，這是拜美國地區需求成長62%，和中國大陸交車量翻倍所賜。法拉利也據此上修全年財測，將調整後獲利提高至17億~17.3億歐元（17.6億美元），高於原估的16.5億至17億歐元。

另外，賓利上半年營業利益達3.98億歐元（4.05億美元），比去年同期成長一倍以上，因車輛客製化的需求提高。賓利最暢銷的車款也是休旅車，旗下Bentayga占四成銷量。

豪華車廠財報告捷，在在凸顯富人砸重金購買豪華車款，絲毫未見減退跡象。