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雙印甩低迷 躍新興亞股亮點

國際中心／綜合報導

受惠於後疫情時代內需反彈、主要產業上季財報表現意外亮眼，加上中國增長放緩，印尼印度股市得以擺脫整個地區市場的低迷氛圍，成為今年新興亞洲經濟體當中表現最佳的兩大市場。

彭博資訊報導，今年來亞洲主要股市跌多漲少，而印尼股市大盤雅加達綜合指數漲近8%，不僅居亞股之冠，在全球同樣是佼佼者；印度股市Nifty 50指數今年至今表現大致持平，但這一個月來飆漲近10%，遠遠超過MSCI 新興市場亞洲指數的下跌 19%。

受強勢美元和全球利率上升打壓，台灣、南韓等技術密集型市場今年備受衝擊，陸股也尚未觸底，因清零戰略、房市危機和監管不確定性帶來龐大壓力，相較於今年亞洲整體表現落後於歐美股市，印尼和印度兩大市場的韌性就顯得格外突出。

走出新冠疫情陰霾及中國的經濟風險，是「雙印」市場大受投資人青睞的共同原因；而個別來看，外資回歸是支持印度股市走強的關鍵。

印尼則在央行維持超低利率政策的情況下，由大宗商品出口帶動經濟成長。

高盛策略師也表示，印度和印尼是亞洲各國當中僅存兩個與中國大陸「絕緣」的市場，主要是因為兩地過去兩年與MSCI中國指數的單月報酬率呈現負相關。

此外，過去幾周以來，印度的海外資金淨流入額首度轉正，顯示當地市場發展趨勢已經轉強。不過，印度央行上周五宣布升息2碼，央行的鷹派立場和通膨壓力仍是兩大利空。

值得注意的是，印尼經濟似乎正處於甜蜜點，目前該國核心通膨率低於3%，為央行提供更多空間繼續維持低利率政策。

印度 印尼 央行

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