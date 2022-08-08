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非蘋出擊 三星最強折疊機 亮相

記者陳昱翔／台北報導
三星10日將發表年度新折疊手機Galaxy Z Fold 4與Flip 4，是下半年最受矚目的非蘋旗艦機種。圖為三星已販售的折疊手機產品。（路透）
三星10日將發表年度新折疊手機Galaxy Z Fold 4與Flip 4，是下半年最受矚目的非蘋旗艦機種。圖為三星已販售的折疊手機產品。（路透）

全球智慧手機龍頭三星10日將發表年度新折疊手機Galaxy Z Fold 4與Flip 4，是下半年最受矚目的非蘋旗艦機種，兩款新機都強化處理器與鏡頭等硬體功能，有「三星歷來最強折疊手機」之譽。

法人認為，現階段非蘋智慧手機市況低迷，三星新折疊手機是否能力挽狂瀾，牽動非蘋智慧手機後續人氣與相關廠商動能，值得關注。

據了解，三星雖然面臨高庫存壓力，但仍卯足全力衝刺Galaxy Z Fold 4與Flip 4。外媒披露，最受關注的Galaxy Z Fold 4將採用高通最新旗艦晶片驍龍8+ Gen 1，全面提升手機效能。至於鏡頭方面則有三顆，而且後置鏡頭更突出，但整體外觀變化不大。

除處理器與鏡頭外，今年Galaxy Z Fold 4在機殼色調方面也有新突破，市場推測，三星主打更深的紫色，並將新紫色命名為「Bora Purple（波拉紫）」，估計新配色主要目的是鎖定偏愛中性色系的用戶，其餘色系則有紅、黑、綠等。

外界最關心的訂價方面，目前三星保密到家，尚未釋出相關訊息。外界研判，Galaxy Z Fold 4的售價大致與前一代價格相去不遠，據傳三星內部的出貨量目標是1500萬支，則比前一代成長五成，顯示出三星對新機銷售充滿信心。

業界認為，折疊手機銷售量雖難以與一般智慧手機相比，但市場潛力仍相當不錯。

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