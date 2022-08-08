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歐亞搶購天然氣 助漲行情

編譯王巧文／綜合報導

為了幫過冬做準備，歐洲與亞洲國家正更激烈搶購天然氣，這可能帶動液化天然氣（LNG）價格進一步飆漲，加劇生活成本危機。

英國金融時報（FT）報導，全球第二大天然氣進口國日本及第三大進口國南韓，正設法提前確保冬季及往後數月的供應；交易員指出，日韓擔心歐洲對LNG的需求增加，可能使今年稍後的價格漲到難以負擔。

來自亞洲買家的競爭加劇，適逢歐洲尋求俄國天然氣管線的替代供源，對使用油輪載運的LNG需求很高。

歐洲天然氣價格已較一年前暴漲近五倍，大幅推升消費者的能源成本，並嚴重衝擊公用事業公司。

亞洲一家天然氣公司的執行長表示，買家比往常更早爭搶年底到明年的LNG供應，這必然將影響價格，因為較晚進場的買家將承擔更高的價格。

天然氣貿易公司Trident LNG貿易和諮詢全球主管科普森說，日韓業者正在進行規模龐大的條狀購買（strip purchases）行動，敲進11月、12月及明年1月的期貨合約。條狀合約是指交易連續數月份的期貨，以鎖定合約期間的價格。

科普森指出，日本及南韓有能源安全問題，確實會擔憂短期、中期及長期供應，「我認為，今年到明年第1季，歐亞業者將持續在市場上競購」。

亞洲向來是LNG主要出口地點，除日本及南韓外，中國大陸更是全球最大進口國，因此亞洲LNG的基準價格通常高於歐洲。

然而，自7月下旬來，俄國輸往歐洲的主要天然氣管線北溪一號，供氣量僅剩20％，促使歐洲尋求替代來源。

隨著歐洲地區的需求不斷成長，歐洲基準的荷蘭天然氣交易中心（TTF）交易價格已遠高於亞洲。

天然氣 南韓 日本

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