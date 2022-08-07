FT：蘋果供應商可成被投資人要求改善治理並返還現金

英國金融時報報導，蘋果供應商可成科技正受到香港投資業者Argyle Street Management的挑戰，要求這家台廠改善其治理，並將42億美元淨現金的一部分返還股東。（本報資料照片）

英國金融時報6日引述知情人士報導，蘋果的手機機殻供應商可成科技正受到香港投資 業者亞皆老街管理有限公司（Argyle Street Management）的挑戰，要求這家台廠改善其治理，並將42億美元淨現金的一部分返還股東。

報導並表示，亞皆老街持有可成約1%股份，是其眾多外國機構股東之一，其他機構股東還包括富蘭克林坦伯頓、新加坡 主權基金政府投資公司（GIC）和國泰人壽等。知情人士說，亞皆老街已在台灣的一場會議上與可成主管接觸，並提出其疑慮。

亞洲的股東維權主義發展比美國緩慢，主因是家族控制公司的優勢地位，但近來維權投資人在香港對滙豐銀行和東亞銀行以及在日本對東芝的受高度矚目的挑戰，因而提高其知名度.

近年來，全球投資人對台灣的興趣大增，今年上半年的外國直接投資激增275%至80億美元，攀抵15年新高，主要拜台灣擁有龐大工業基礎以及通往中國的門戶地位所賜。

然而，受到全球基金拋售和對美國經濟衰退的憂懼影響，台灣依賴科技的股市遭受打擊。

兩位知情人士透露，亞皆老街指責可成的管理層「囤積現金」，並用它來支持「臃腫」的執行結構。可成在台灣證券交易所的市值約為40億美元，由洪氏家族的三兄弟經營，他們都是董事會成員。

2020 年，可成以14.3億美元的價格將其中國部門的兩座廠房賣給了位於湖南省的較小競爭對手藍思科技（Lens Technology）。亞皆老街認為，儘管可成出售了這兩座廠房，但該公司在過去五年中僅發放了每股新台幣10至12元的「低」股利，總計為新台幣429.5億元（約14.3億美元），並表示未來三年將維持這種股利水準。

總部位於台南的可成約有15%的股權由洪氏家族（包括董事長洪水樹）持有，約43%的股權由外國機構持有。

可成表示，該公司「現正處於業務轉型階段」，而且正朝向包括製造汽車零件和醫療器材在內的領域多角化發展。該公司說：「我們保留現金部位主要用於投資機會，我們每年至少發放50%的盈餘做為現金股利，過去五年中每年發放的現金股利實際上相當於我們的實收資本，基本上高於市場平均水準」。

今年7月，台灣檢方控告包括可成研發團隊成員等14人違反背信及營業秘密法。可成當時在聲明中表示，「配合調查並遵守司法程序和判決」。