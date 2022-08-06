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4大長程同步 運價指數連8周跌

記者黃淑惠、編譯易起宇／綜合報導

上海航交所5日公布最新SCFI上海出口集裝箱運價指數，呈現連八周下跌的窘境，且跌點仍持續擴大中，較上周續跌148.13點至3,739.72點，跌幅3.81%，改寫去年6月中旬以來新低，四大長程航線同步走跌，其中歐洲線、美西線跌幅擴大。

四大航線中，美東線最新報價跌幅相對小，來到每FEU（40呎櫃）9,330美元，續跌18美元，跌幅為0.19%，創去年7月初以來低點；美西線則是周跌195美元至6,499美元，續創去年11月初以來新低。

歐洲線每TEU運價（20呎櫃）來到5,166美元，續跌250美元，跌幅擴大為4.62%，並創去年5月上旬以來低點。地中海航線每TEU運價來到5,852美元，跌幅1.99%。

貨攬業者指出，產業受到全球通膨高升及終端庫存去化緩慢壓力下，導致運價連續性下跌。不過也看到全球三大聯盟開始因應市場變化，開始進行運力調整，全球航商在市場需求減少下，採取空白航班（blank sailing）方式減少艙位供給，維持運價雖然回檔，但幅度還在高水平之內。

紐約聯邦準備銀行4日報告顯示，隨著塞港和其他供應鏈阻礙緩解，全球供應鏈壓力7月已下滑至18個月最低，但仍遠高於新冠疫情前水準。

路透報導，紐約聯準銀行的全球供應鏈壓力指數7月降至2021年1月來最低，且連續下滑三個月，並比去年12月紀錄高點下滑逾50%，不過仍遠高於疫情開始前水準。

歐美各國紛傳罷工事件，在供需失衡情況下有機會因此調漲運價。美西因卡車司機罷工，導致部分零售商將貨物轉向美東，使美東貨量提升，因而運價跌幅相對小。

另一方面，持續觀察美國零售商降價清庫存的表現，近來全球主要航線中的8-9月航班中，包括跨太平洋、跨大西洋和亞洲-北歐和地中海等，取消約100次航行，等同13%的取消率，其中，約68%取消航班出現在遠東至北美的航線上，至於運價能否回穩，仍有待觀察歐美市場對第4季拉貨力道。

航線 供應鏈 疫情

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