我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

全球糧食價格 連續四月下滑

編譯林奇賢／綜合報導

在穀物、植物油的供給疑慮緩解下，全球糧價連續第四個月下滑，降至今年1月至今最低水準，離3月衝上的歷史高點愈來愈遠，不過仍比去年同月高。

聯合國糧農組織（FAO）5日表示，7月食品價格指數較6月下降8.6%至140.9點，降幅為2008年10月以來最大。

FAO表示，上月全球小麥價格挫跌多達14.5%，是跌幅最多的項目之一，部分原因是俄烏達成解除封鎖黑海主要港口的協議，意味著烏克蘭的穀物恢復出口，使市場的供給疑慮減輕。

FAO另指出：「玉米收成的進度比去年還早，使阿根廷、巴西的季節性供應量增加，也有助減輕糧價壓力。」

不過，上月食品價格指數仍比去年同期高13%，對苦於生活成本危機的消費者來說，能提供的喘息空間可能有限，像是7月麥片指數仍比一年前高17%，同期小麥價格也比一年前高25%。數據顯示，7月植物油價格比去年同期驟降19%，跌至十個月來的低點。

FAO對此表示，這主要是全球棕櫚油、黃豆油、菜籽油、葵花油下跌所致，其中棕櫚油下跌的原因是印尼增加出口。FAO首席經濟學家托雷羅另指出：「糧食價格從高點滑落，是各界樂見的事，尤其是從取得糧食的角度來看。然而，目前仍有諸多不確定性，包含高昂的肥料價格可能衝擊未來的產量和農民的生計、全球經濟展望黯淡、匯率因素，都會對全球糧食安全帶來沉重壓力。」

指數 匯率 油價

上一則

就業報告強勁 銀行升科技跌

下一則

4大長程同步 運價指數連8周跌

延伸閱讀

全球糧價連跌四個月 穀物、植物油變便宜

全球糧價連跌四個月 穀物、植物油變便宜
土耳其7月通膨飆近80% 創24年新高…糧食漲逾94%

土耳其7月通膨飆近80% 創24年新高…糧食漲逾94%
俄羅斯「斷糧」轟殺？烏糧食大亨瓦達圖爾斯基之死

俄羅斯「斷糧」轟殺？烏糧食大亨瓦達圖爾斯基之死
烏南大城遭俄軍徹夜轟炸 糧食大亨夫妻慘死

烏南大城遭俄軍徹夜轟炸 糧食大亨夫妻慘死

熱門新聞

超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

2022-07-31 16:57
Google執行長皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

2022-07-31 22:21

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動