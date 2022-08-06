台海危機 全球航商步調大亂

台海危機升溫，全球大型航商界都在觀望局勢變化調整進港作業次數。（路透）

台灣海峽是全球最忙碌的航線之一，台海危機升溫，全球大型航商都戒慎恐懼。國際航商近期已安排進港的航班無法更改外，目前傳出業界都在觀望局勢變化調整進港作業次數；另外，載運原物料的散裝船市場則更明顯，國際航商不願意船舶進入危險的海域，接單意願非常低。

台灣的航運專家指出，貨櫃輪是定期航班的模式，有些貨已經收了，有些客戶也早就預定艙位，所以無法立即不到台灣來載貨；不過，美國眾議院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）結束旋風訪台行程，中國大陸4日在台灣周遭海域實施「包圍式」軍演；市場已傳出不少航商在評估減少進台灣港口作業。

根據外電報導，美國眾議院議長裴洛西訪台行程結束後，解放軍4日在台周邊海域展開軍事演習。

據媒體報導，全球海運巨頭馬士基表示，根據資料統計，去年全球約有50%貨櫃輪船越過台灣海峽，台灣海峽是全球最忙碌的航線之一，包括中國、日本、南韓等地出發的東北亞貨輪都要經過台灣海峽，如果該路線遭封鎖，將重創全球航運。

馬士基也強調，目前似乎沒跡象會演變成這個結果，針對軍事演習也沒有特別想法。

台灣的海運業者指出，航商原本就會減少船舶進入危險的海域，避免不必要的困擾；不過，台灣的貨櫃輪規模都很大，目前台灣及海外的業者進港都根據台灣交通部航港局規定繞道，可以提供的服務班次受到影響不大要續觀察後續情況。

目前看起來，用來載運原物料的散裝船受到影響較大，台灣有許多天燃氣、煤等都是仰賴進口，散裝船租金 原本是依趟次、個別客戶來談條件，只要船公司知道船舶要到到危險海域載貨，價格通常會較市場行情來的高，有些船公司擔心船舶有可能會受損，就會放棄接單，只要演習時間結束，市場的交投就會恢復正常。

台電是原物料用量大的戶，傳出已開始考量增加煤的庫存量，散裝船已感受到訂單變化，裕民接到一艘巴拿馬型載運煤的訂單，日租金比現在的市場行情高出兩倍。