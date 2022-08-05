WTI期貨自俄烏戰爭以來首次跌破90美元 金銅上漲

金價和基本金屬隨美元走弱而上漲。（路透）

原油期貨跌至近6個月以來最低價位， 美國汽油需求疲軟和經濟衰退疑慮打壓市場。金價 和基本金屬隨美元走弱而上漲。

油價 向6個月探底

WTI期貨下跌2.3％至每桶88.54美元，為俄烏戰爭爆發前幾周以來的最低價位 。

政府數據顯示美國人比2020年夏季開車少了。經濟放緩疑慮加劇，市場擔心原油需求可能也受到影響。

Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示，「鑒於市場供應緊張而且鮮有放鬆餘地，油價跌破每桶90美元是很引人注目的。經濟衰退的討論越來越熱烈，如果真的衰退，可能會解決一些供需失衡問題。但這不是我們希望看到的方式」。

9月交割的WTI期貨下跌2.12美元，結算價報每桶88.54美元； 10月交割的布蘭特原油期貨價格下跌2.66美元，結算價報每桶94.12美元。

金價上漲

金價周四攀升超過1%，創一個月新高，因美元和美國公債殖利率 回落，投資人密切關注美中緊張關係。

現貨金上漲1.6%，至每英兩1,792.19美元，一度漲到7月5日以來最高。美國黃金期貨收高1.7%，報每英兩1,806.90美元。

High Ridge Futures公司金屬交易主管David Meger說：「公債殖利率小幅回落，加上美元走軟，成為黃金的關鍵利好之一。」

美元走低增強了黃金對海外買家的吸引力，同時指標美國公債殖利率也有所下滑，降低了持有無收益黃金的機會成本。

Meger補充說：「我們已經看到美國和中國之間的緊張局勢有所升溫，所以這是黃金在開始上午交易時得到良好支撐的另一個原因。」

在美國眾議院議長佩洛西訪問台灣的隔天，中國在台灣附近發射了多枚導彈，這是中國有史以來在台灣海峽進行的最大一次軍事演習。

銀價上漲0.8%，至每英兩20.20美元。白金跳漲3.4%，至每英兩928.71美元，鈀金漲2.7%，至每英兩2,070.58美元。

基本金屬反彈

銅和其他基本金屬價格周四反彈，因美元走軟，迫使投機客爭相買回他們的看跌部位 。

倫敦金屬交易所(LME)3個月銅期貨上漲0.7%，至每噸7,729美元，盤中稍早一度走低，且此前連續三個交易日下跌。

美元指數下跌，在美國數據顯示初請失業金人數增加後擴大了跌幅， 這也推動銅價上漲。

LME銅價自3月創下每噸10,845美元的紀錄高位以來，已經下跌了近30%，但已從7月15日觸及的20個月低位反彈。

Liberum大宗商品策略主管Tom Price表示，但這只是在更廣泛的熊市中的暫時反彈。他也說，工業金屬的主要驅動因素仍然指向價格疲軟，包括最大金屬消費國中國的經濟放緩。

LME鋅期貨跳漲5.5%，是漲幅最大的金屬，至3,457美元，為6月24日以來最高，受供應疑慮推動，冶煉廠在電價上漲的情況下抑制活動，且庫存下降。

LME鋁期貨漲1.2%，至每噸2,407美元，鉛期貨上漲0.9%，至2,043美元，錫期貨漲0.9%，至24,470美元，但鎳期貨跌0.5%，至22,230美元。

棉花下跌

棉花期貨本周三度下跌，因有證據顯示美國棉花出口的需求下降，尤其是中國主要客戶的需求。

美國農業部數據顯示，陸地棉銷量在截止7月28日當周淨減少，為2020年4月以來最差單周表現，主要因為中國買家取消了先前的訂單。

ICE美國期貨交易所12月交割棉花期貨周四一度下跌1.5%至每磅93美分，今年累計跌幅擴大至16%左右。