英央行升息2碼 27年來最猛

英國央行提高利率2碼，是27年來最大升幅。（路透）

英國央行 （BoE）4日提高利率2碼（0.5個百分點），是27年來最大升幅，設法把衝上13%的通膨率壓下來。央行並警告在通膨飆升壓力下，可能面臨為期一年以上的經濟衰退。

巴西央行3日也宣布升息 2碼，因10月大選前政府支出大增，推動通膨預期進一步高於目標，但央行已為9月放慢升息步調開大門。

英國央行貨幣政策委員會（MPC）以八票對一票通過升息2碼，把政策利率從1.25%提高到1.75%，是2008年尾以來最高，升幅則為1995年來最大。MPC成員中，僅鄧蕾羅（Silvana Tenreyro）一人投票支持升息1碼。

英國央行並警告，英國面臨一波衰退，經濟產值從波峰到波谷的降幅可能達到2.1%，與1990年代那波衰退的情況類似，但遠比新冠肺炎疫情和2008年全球金融海嘯引發的那兩波景氣衰退輕微。預料英國經濟將從2022年第4季開始萎縮，且2023全年都可能呈現負成長，成為全球金融海嘯後歷時最長的一波衰退。

至於通膨展望，央行預測消費者物價通膨率可能在10月升到13.3%的頂峰，也是1980年以來最高，反映俄烏戰爭爆發刺激能源價格飆漲。這將導致英國家庭面臨可支配所得連續兩年下滑的挑戰，是1964年開始這項紀錄後最大的財務壓力。

央行原先預估，通膨率可能在升破11%後就觸頂下滑，而經濟至少在2025年之前都將面臨幾近零成長。

此外，巴西央行3日也決定把基準利率Selic上調2碼至13.75%，從2021年3月以來的12次會議，決策官員已累計決定升息11.75個百分點。但央行在會後決策聲明指出：「委員會將在下次會議評估接下來以較低幅度進行調整的必要。」

巴西央行正在因應燃料和食品漲價帶來的影響，即使經濟成長依然低迷，消費者物價漲幅仍高於10%。最近，減稅措施暫時緩解運輸成本壓力。