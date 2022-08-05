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市場押注 新興亞洲沒那麼鷹了

編譯季晶晶／綜合報導

由於經濟成長的隱憂逐漸超過通貨膨脹的威脅，交易人員開始押注新興亞洲會縮減升息幅度。彭博資訊報導，6月中以來，南韓、馬來西亞、印度和泰國的利率交換合約顯示，市場現在預期的央行利率較之前低，主要是物價上漲壓力緩解，且擔心其他地區成長放緩帶來負面溢出效應。

Natwest Markets新興市場外匯策略師奇亞表示：「新興亞洲的升息押注沒那麼鷹了，部分原因是政策利率的升幅被高估。全球因素，例如過去美國升息，也發揮重要作用。」

南韓、馬來西亞、印度和泰國等地升息預期下滑。韓元交換合約顯示，市場預期南韓央行未來六個月會將利率升到近2.75%，這似乎是最終利率，因1年期交換合約也趨近此水準。同樣1年期交換合約在6月中旬時顯示，利率會升抵4%。升息趨緩的預期正在升高，南韓央行決策理事會的成員上月警告，國內經濟的風險增加，政策緊縮的步伐或放緩。

6月中以來，交易人員也押注馬來西亞央行不那麼積極升息，馬元的1年遠期1天期利率顯示，央行未來12個月累計升息75個基點到3%，符合彭博訪調經濟學家的預期中值，基準利率明年第2季升到3%。根據銀河－聯昌證券7月25日的報告，大馬GDP成長幅度將從今年預估的5.2%放緩到明年的4.1%。

而根據印度盧比的隔夜指數交換利率，市場預期未來12個月印度央行將升息約130個基點，基準利率因此升抵6.2%，略高於經濟學家的預期中值6%。相較之下，7月18日時預期升息150個基點。由於通膨出現緩和跡象，交易人員認為印度央行不會再那麼鷹派。

利率 升息 央行

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