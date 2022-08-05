我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

需求下滑 日電子零件商庫存攀升

編譯葉亭均／綜合報導

日本主要電子零組件生產商的庫存正在攀升，原因是中國長期封控措施、汽車產業受斷鏈等問題干擾。市場因而擔心，若未來需求進一步下滑，可能迫使零件廠大幅減產。

日經亞洲報導，包括被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所、日本電產、京瓷、TDK、日東電工、羅姆半導體（Rohm）、Alps Alpine和太陽誘電等八家電子零組件供應商的最新財報顯示，上季營收季比合計成長2%。

然而，這些業者的庫存卻擴增17%至2.73兆日圓（204億美元）；存貨周轉率從2.7個月增加至3.1個月，高於2020年同季，當時隨著疫情蔓延，全球需求暴跌。村田製作所上季的存貨周轉率更增加兩周，達到3.7個月。

存貨周轉率時間增加，主要是那段時間上海實施長達數個月的封控措施。太陽誘電6月底的庫存價值達1,106億日圓，剔除匯率波動因素後，比3月底增加86億日圓。太陽誘電營運長福田智光說：「由於封鎖，我們一直無法出貨產品。」

Alps Alpine財務長小平哲表示，計入匯率因素後，來自汽車零件的營收尤其下滑，因為封鎖措施和全球晶片短缺導致新車銷售減少。

零組件供應商現在面臨終端產品需求銳減的窘境。根據美國研調業者IDC的數據，智慧手機和個人電腦第2季出貨量分別下滑8.7%和15.3%。

村田執行副總裁南出雅範表示：「我們現在預期，智慧手機零組件的需求會比本會計年度之初的預期下滑10%。」

匯率 營收 汽車

上一則

海運貨櫃量減少 馬士基下修需求

下一則

英央行升息2碼 27年來最猛

延伸閱讀

加州這4縣 染疫風險最低

加州這4縣 染疫風險最低
陸突禁百家業者進口 台食品業：求救無門

陸突禁百家業者進口 台食品業：求救無門
歐洲熱浪加速融冰 阿爾卑斯登山路關閉 疫後再衝擊觀光業

歐洲熱浪加速融冰 阿爾卑斯登山路關閉 疫後再衝擊觀光業
大灣區發展半導體產業 打補貼牌

大灣區發展半導體產業 打補貼牌

熱門新聞

超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

2022-07-31 16:57
Google執行長皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

2022-07-31 22:21

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁