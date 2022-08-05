需求下滑 日電子零件商庫存攀升

日本主要電子零組件生產商的庫存正在攀升，原因是中國長期封控措施、汽車 產業受斷鏈等問題干擾。市場因而擔心，若未來需求進一步下滑，可能迫使零件廠大幅減產。

日經亞洲報導，包括被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所、日本電產、京瓷、TDK、日東電工、羅姆半導體（Rohm）、Alps Alpine和太陽誘電等八家電子零組件供應商的最新財報顯示，上季營收 季比合計成長2%。

然而，這些業者的庫存卻擴增17%至2.73兆日圓（204億美元）；存貨周轉率從2.7個月增加至3.1個月，高於2020年同季，當時隨著疫情蔓延，全球需求暴跌。村田製作所上季的存貨周轉率更增加兩周，達到3.7個月。

存貨周轉率時間增加，主要是那段時間上海實施長達數個月的封控措施。太陽誘電6月底的庫存價值達1,106億日圓，剔除匯率 波動因素後，比3月底增加86億日圓。太陽誘電營運長福田智光說：「由於封鎖，我們一直無法出貨產品。」

Alps Alpine財務長小平哲表示，計入匯率因素後，來自汽車零件的營收尤其下滑，因為封鎖措施和全球晶片短缺導致新車銷售減少。

零組件供應商現在面臨終端產品需求銳減的窘境。根據美國研調業者IDC的數據，智慧手機和個人電腦第2季出貨量分別下滑8.7%和15.3%。

村田執行副總裁南出雅範表示：「我們現在預期，智慧手機零組件的需求會比本會計年度之初的預期下滑10%。」