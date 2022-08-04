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超微預警 PC銷售大幅衰退

編譯葉亭均／綜合報導

全球第二大電腦中央處理器（CPU）製造商超微執行長蘇姿丰2日示警，該公司本季PC領域業務下滑幅度將比原先估計值還大。超微預估，本季營收約67億美元，幾乎持平上季，不如華爾街分析師預期，透露整體PC市況逆風比預期更強。

超微並大舉調升PC銷售衰退預估幅度，由三個月前的年減7%至9%，擴大為年減15%至17%，衰退幅度幾乎擴大一倍，震撼市場。受PC後市不振影響，超微2日盤後股價重挫5%，3日早盤跌約2.5%。

法人指出，超微是台積電第二大客戶，僅次於蘋果。超微後市展望欠佳，不僅攸關台積電後市接單，也將牽動華碩、宏碁等PC品牌未來出貨。

超微2日公布上季財報，單季營收66億美元，年增率70%，優於預期；經調整後的毛利率達54%，高於第1季的48%。資料中心事業營收上季激增83%至15億美元，包含PC晶片在內的客戶事業成長25%至22億美元；遊戲部門銷售成長32%至17億美元，由針對遊戲主機的「半客製化晶片」銷售成長帶動。

然而，超微預估本季營收約67億美元，低於分析師平均預估的68.1億美元，反映超微也無法倖免於PC景氣減緩的衝擊，因為PC領域仍是超微產品的最大市場。

蘇姿丰坦言，PC領域業務下滑幅度，恐比原先估計還大。她說：「資料中心、嵌入式事業、電玩主機的需求強勁，但我們對PC市場前景的看法比較保守。」

超微在蘇姿丰帶領下，持續瓜分同業英特爾的市占，且受惠於市場對新型、運算力強大的伺服器晶片需求暢旺。但超微對PC需求的看法，甚至比英特爾或市場預估更悲觀。

英特爾上周把PC市場的預估調降至萎縮約10%。研調機構顧能（Gartner）則預測PC出貨今年將萎縮13%，揮別連兩年成長。

超微維持全年財測不變，預估今年營收成長約60%、達260億至266億美元，資料中心業務將是推動營收成長的力量，超微也正為伺服器晶片產品尋找新客戶。

在訂單萎縮之際，投資人開始關切晶片業者的庫存問題。超微表示，第2季庫存比去年底增加三成、約26億美元，但庫存增加主要是因為併購的後續影響。蘇姿丰認為，超微的產品下半年將繼續提升市占率，她並透露，超微將在第4季推出新的5奈米產品。

營收 晶片 台積電

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