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富比世​雜誌 6.3億美元求售

編譯黃淑玲、易起宇／綜合報導
富比士雜誌傳出開價6.3億美元求售。（取材自臉書）
富比士雜誌傳出開價6.3億美元求售。（取材自臉書）

美國知名財經雜誌富比世（Forbes）2日表示，公司正在尋求買家，並已聘請花旗集團處理出售的相關事宜。幾個月前，富比世透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市的計畫，中途喊卡。

富比世發言人說：「由於許多人士表示有興趣，我們改走正常的出售流程，並聘請花旗集團處理相關事務。」富比世並未公開求售價格與交易時程等細節。

據最早報導此消息的紐約時報表示，富比世開出的價碼為6.3億美元起跳，與富比世當初計劃SPAC上市時公布的價碼相同，但不清楚富比世是否還值得此價碼。

紐時報導，一份由花旗整理的富比世財務資料最近幾周在媒體業流傳，資料顯示，富比世2021年營收超過2億美元，獲利逾4000萬美元。

富比世今年5月中止了與SPAC公司Magnum Opus的6.3億美元借殼上市計畫，因投資人對該公司逐漸失去興趣。SPAC上市在新冠疫情期間大為盛行，引發美國證管會（SEC）注意。SEC後來頒布新規定，要求進行此類交易的公司，必須揭露更多出資者細節。

商業出版品發行商近年已成為交易人的搶手目標，因為這些公司能吸引到富有廣告商和訂戶。新聞集團（News Corp）旗下出版華爾街日報的道瓊公司，去年收購投資者商業日報（IBD），因為看好該公司的研究事業。私募基金支持的數位媒體公司Red Ventures，2017年以14億美元價碼收購財經刊物出版商Bankrate。

以富豪排行榜聞名的富比世雜誌創立於1917年，至今每年仍在美國發行八本雜誌，並授權發行45種地方版本至全球76國。創辦人富比世家族2014年已將多數股權售給香港本匯鯨媒體投資公司。

富比世 投資 營收

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