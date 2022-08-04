OPEC+象徵性增產 油價飆

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）同意在9月微幅增產。（路透）

石油 輸出國組織與盟友（OPEC+）3日同意在9月微幅增產，回應美國及其他石油消費國要求擴大供油的呼籲，但此舉徒具象徵意義，對油市供應影響輕微，激勵國際油價 應聲大漲。

彭博資訊報導，美國西德州中級原油（WTI）9月期貨3日盤中漲2%至每桶96.31美元，扭轉先前一度下跌1.5%的跌勢。同時，倫敦布蘭特原油10月期貨漲1.86%，報每桶102.4美元。

油國代表說，OPEC+決定9月集體日產量只小增10萬桶，占該聯盟整體產出比率極小，且只相當於全球石油需求的0.1%左右；這次日產量增幅遠低於7月和8月的64.8萬桶。這結果與彭博訪調分析師的預期（產量維持穩定）大致相符，對紓解油市供應吃緊的助益微乎其微。渣打銀行大宗商品研究主管霍斯奈爾說：「有點困惑不解，決議日產量提高10萬桶，而不是零桶，有何意義？就實際和衡量目的來說，那與零無異。」他認為，此舉顯示OPEC+「轉進防守模式，想防止（油價）下滑」。

在OPEC+決議微幅增產前，油價本周稍早摔落逾五個月來最低收盤價，回吐俄烏戰爭爆發以來大部分漲幅，反映投資人擔心全球經濟減緩將削弱需求，且跡象顯示油市漲勢已近強弩之末。

美國與其他西方石油消費大國敦促OPEC+擴大生產、協助抑制油價，美國總統拜登 上月甚至為此親自走訪沙烏地阿拉伯。但OPEC的生產計畫必須與俄羅斯為首的另一群產油國協調，而莫斯科寧可油價維持在高檔，以彌補出兵烏克蘭引發制裁造成的出口損失。

OPEC代表說，OPEC+需要更多時間評估全球能源需求可能減緩的情況，再決定是否大幅提高產量。沙國官員近來也淡化外界預期，並重申如果市場供不應求，沙國將會採取必要措施平衡市場供需。