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澳洲央行連三個月升息2碼

編譯葉亭均／綜合報導
澳洲央行2日宣布將基準利率調高至1.85%，為連續第三個月升息2碼。（路透）
澳洲央行2日宣布將基準利率調高至1.85%，為連續第三個月升息2碼。（路透）

澳洲央行2日宣布升息2碼，為連續第三個月把利率調升0.5個百分點，同時留下調整利率政策路徑的空間，以因應經濟前景惡化。

澳洲央行將現金利率調高2碼至1.85%，攀抵六年多來最高水準，符合彭博訪調30位經濟學家當中28人的預期。在決策會議後，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）發表聲明說：「理事會預期未來幾月將在貨幣環境正常化的過程中採取進一步措施，但不是依照預先設定的路徑。進一步升息的規模和時程將由即將出爐的數據所指引。」

央行聲明出爐後，澳幣兌美元匯率貶破0.7美元，一度貶值逾1%至1澳幣兌0.6926美元；澳洲3年期公債殖利率從稍早的2.73%下滑至2.64%。

澳幣走軟的原因，可能與澳洲央行認為通膨將在未來數月攀頂的看法，以及他們對於升息幅度抱持開放想法有關。這代表澳洲央行立場的新轉變，雖然澳洲央行顯然會繼續升息，但新的措辭代表央行預期有空間可緩和大幅升息的做法。

央行聲明指出：「通膨預期將在今年稍後攀頂，接著回落至2%至3%的區間。」「預期通膨緩和下來反映全球供應問題持續獲得解決、商品價格趨穩，以及利率升息的影響。」

澳洲央行正積極緊縮政策，從5月來已累計升息7碼，加入從美國聯準會（Fed）到紐西蘭央行等試圖不要讓通膨失控的行列。

洛威有信心澳洲經濟能應付一個世代以來最凌厲的緊縮周期，因為疫情時代的刺激措施讓一般家庭手頭依然有錢，且失業率處在3.5%的48年低點。PropTrack高級經濟學家克里格表示：「對於利率會升得多快、升得多高，在通膨上揚和房價下跌之際，家庭如何維持支出將是關鍵。」

同日出爐的南韓央行上次會議紀錄顯示，多數決策官員也認為，本月底的政策會上仍需繼續升息，以對抗24年高點的通膨率。

央行 澳洲 升息

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