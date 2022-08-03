BP獲利攀高 西門子歌美颯慘

拜燃料生產與石油 交易的獲利率 升高所賜，英國石油（BP）上季獲利創14年新高，並宣布將提高股利，是最新一家交出亮眼業績的西方石油大廠。反觀同日公布財報的再生能源業者西門子歌美颯（Siemens Gamesa），則再次調降2022年財測，甚至傳出要裁員2500人。

英國石油2日公布，第2季重置成本獲利（與淨利類似）暴增至85億美元，遠高於市場預估的68億美元，以及去年同期的28億美元。

BP第1季時決定撤離俄羅斯 ，提列255億美元的費用，因而出現204億美元虧損。第2季財報顯示，BP已開始站穩腳跟。

由於疫後經濟復甦，加上俄羅斯入侵烏克蘭，使天然氣及燃料需求超過供給，各大石油公司因而現金滿滿，從埃克森美孚到雪佛龍、殼牌，上季均交出破紀錄的獲利。BP提高股利10%，並且到2025年為止每年都提高股利4%；上半年BP已買回39億美元庫藏股，第3季將再加買35億美元。

同日，風電機大廠西門子歌美颯再次調降2022年財測，且預估2023年的核心淨利率仍將落在負值，原因是原物料成本高昂、零組件故障及地緣政治不確定性。

儘管風電是對抗全球暖化、應對能源危機的重要產業，多國政府對風電的需求也極為強勁，希望降低對化石燃料的依賴，但風電機製造商近年來持續面臨逆風，包括競爭加劇、新冠疫情供應鏈衝擊以及俄烏戰爭加速原料價格上漲。

西門子歌美颯表示，第3季陸上風電設施的零件故障及維修成本為1.13億歐元，占總營收約4.6%。本會計年度核心淨利率由負4%下修至負5.5%。聲明表示，已在全球啟動「人事及營運的優化行動」。