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印度第五代5G頻譜 拍出190億美元

編譯王巧文／綜合報導
印度首場第五代行動通訊（5G）頻譜拍賣會1日落幕。（路透）
印度首場第五代行動通訊（5G）頻譜拍賣會1日落幕。（路透）

印度首場第五代行動通訊（5G）頻譜拍賣會1日落幕，億萬富豪安巴尼的信實資訊通信（Reliance Jio Infocomm）試圖鞏固在下一代數位服務市場的競爭優勢，在拍賣會上豪擲逾110億美元，成為最大買家。印度電信部長瓦希諾（Ashwini Vaishnaw）表示，這場5G拍賣會標售用於電信服務的特定頻譜，總得標金額達1.5兆盧比（約190億美元），當局希望電信業者能在今年開始提供5G服務。

印度最大無線網路業者信實資訊通信砸8,807.8億盧比，共標下24,740百萬赫茲（MHz）的頻譜。印度大亨米塔爾（Sunil Bharti Mittal）的巴提電信（Bharti Airtel）耗資431億盧比，英國電信集團印度公司Vodafone Idea則斥資188億盧比。

亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）旗下阿達尼集團的Adani Data Networks也參與競標，以21.2億盧比買下用於橫跨印度六州的頻段，此頻段用於電力、製造業等產業，而非消費者行動網路，緩解5G通訊競爭加劇的疑慮。

印度 5G 拍賣

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