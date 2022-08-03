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馬士基報喜 三度上調財測

編譯林奇賢／綜合報導

由於供應鏈壅塞時間比預期更久，持續推高運費，馬士基（Maersk）除了上季營收優於預期，並調升今年的獲利指引，是這位貨櫃航運巨擘今年來第三度調高全年財測。這家總部位於哥本哈根的公司2日表示，現在看來運費「逐漸正常化」的時間比較可能出現在今年第4季，而非剛進入今年下半年的時候。

這家航運巨擘並預料，今年全年的基本息稅前盈餘（EBIT）將更上一層樓，達到約310億美元，比市場預期的284億美元還高，而基本息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將再成長約25%，攀抵370億美元。

這是馬士基今年來第三度上修全年財測，一開始預估今年基本EBIT為190億美元，和去年全年締造新高紀錄的表現差不多，如今已調高近三分之二。有趣的是，馬士基去年和前年也都上修全年財測三次。馬士基也上修今年的現金流預估，從先前的190億美元調高至逾240億美元，遠高於今年一開始預測的150億美元。

馬士基同日發布今年度第2季（上季）的初步財報，營收較去年同期大增50%至217億美元，高於分析師預測的197億美元；基本EBITDA為103億美元。基本EBIT則達到89億美元。馬士基3日將公布完整的第2季財報。該公司說：「這種強勁的業績是由海運市場（貨櫃運輸）的特殊市況所帶動。」

在供應鏈受擾與運能短缺的情況下，航運商要求收取更高的運費，迫使企業支付破紀錄的費用運送其貨物，運價飆漲使整個航運業都受惠。馬士基已利用豐厚的獲利來擴大其陸上物流業務，以減少對貨櫃航運業務的依賴。

Danske銀行信用分析師博斯廷指出：「平均運價仍持續遠高於歷史水準，對2023年的獲利展望來說，是個好兆頭。」

馬士基去年被地中海航運公司（MSC）超越，不再是全球運能最高的貨櫃航運商，但仍是業界最賺錢的公司。而且馬士基是上市公司，仍是比未上市的MSC受注目。過去幾季，航運業持續繳出創紀錄的獲利，主因消費者需求快速升高，以及新冠疫情引發美國、中國的港口壅塞，使運價飆漲。

馬士基指出，全球供應鏈瓶頸導致運價竄升，這種狀況持續時間比原先預期還久。監管機構已對貨櫃航運產業榮景起疑，但馬士基和同業說，這是因供需無法匹配所致。

供應鏈 營收 分析師

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