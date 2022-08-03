蘋果發債磁吸230億美元

市場環境導致企業借貸活動溫和回升，iPhone製造商蘋果發債籌資，吸引高達230億美元的認購。（美聯社）

更有利的市場環境導致企業借貸活動溫和回升，吸引了蘋果（Apple）等公司發債籌資，這家iPhone製造商1日發行了四批債券 ，總金額約55億美元，吸引了高達230億美元的認購，顯示投資 人的需求殷切。

知情人士說，這是蘋果在大約一年之內首度發行債券，包括一批15億美元的10年期債券，殖利率 比同期美國公債高出0.78個百分點，但低於該公司最初所說的1.05個百分點；期限最長的是40年期債券，殖利率比同期美國公債高出1.18個百分點，低於原先討論的1.50個百分點。

蘋果還發行了7年及30年期債券，而這些發債所得將專門用於一般公司用途，包括購買庫藏股、支付股利，以及償還債務。

彭博分析師說：「蘋果每年持續發債借款數百億美元，更大的原因是對增加現金流有信心，而非營運上有需求。」 蘋果目前手上的現金及約當現金接近1800億美元，過去三年每年約支付140億美元的股利。

去年12月，信評機構穆迪將蘋果長期信用評級調升到AAA，與微軟和嬌生同為史坦普500指數成分股中僅有的三家擁有頂級信評的美國企業。Columbia Threadneedle投資公司投資級信用部門主管墨菲表示：「儘管8月通常是發債放緩的月份，但我們估計今年可能會比較忙碌。」他並指出，過去一個月發債借款的市況已有改善，但持續的總經不確定性也可能成為8月美國高評級企業熱絡發債的潛在催化劑。他說，截至7月底，美國投資級債券指數的年度總報酬率為負11.6%，已較6月中旬的負16.1%改善。

PitchBook旗下LCD的數據顯示，總體而言企業上個月發行了869億美元的美國投資級債券，高於6月的690億美元。

另據彭博的數據，在美國公債殖利率下滑的情況下，截至上周五（7月29日），美國投資級公司債的平均殖利率為 4.33%，低於6月14日的 4.99%。