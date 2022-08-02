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日酒商轉向 麒麟加碼醫療保健

編譯季晶晶、易起宇／綜合報導

酒精飲料業的法規料將日益嚴格，日本第二大釀酒商麒麟計畫擴大強攻醫療保健領域，降低對啤酒生意的依賴。

在世界衛生組織（WHO）5月呼籲各國主管機關加強規範酒廠數位行銷，並為酒類設定較高的價格以降低消費意願之後，麒麟是首波揭示策略焦點轉向的重要廠商之一，與規模更的大競爭對手，例如安布英博（Anheuser-Busch InBev）和朝日集團，加碼押注酒精飲料並投資高端精釀啤酒業務，形成了鮮明對比。

麒麟醫藥業務主管南方健志說：「我覺得以後規範會更多，啤酒事業的未來很可能非常艱困。一直持續仰賴酒精產業有其風險。」

南方表示，該公司選擇醫療保健做為下一個成長領域，將據此投入資源，但也承認，可能要花上不少時間。麒麟打算透過代工原料藥、擴大在食品添加物和健康補助食品的足跡，以及收購新事業，未來十年在該領域創造5000億日圓（約38億美元）的營收。

南方說，麒麟為併購準備2000億日圓（約15億美元）預算，必要時會借貸。他表示，麒麟對併購以提振北美和東南亞業務，或買下海外郵購業務感興趣，也尋求與日本護膚和健康食品公司Fancl有更多合作，麒麟2019年以1290億日圓買下Fancl 33%股權。在焦點轉向食物、保健和醫藥之際，麒麟將削減其他飲料投資。

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