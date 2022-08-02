日本飯店減5000間 兩年倒一成

最新調查發現，日本 的飯店和旅行社在過去兩年新冠疫情期間倒閉約十分之一，令人擔憂日本觀光 業重開邊境後的恢復能力。

根據日經新聞與NTT TownPage對日本飯店、旅館 和旅行社等旅行和住宿設施調查，今年5月底登記的設施數量降至5萬3000間，比疫情初期2020年減少5000間。相較之下，在2018年5月至2020年5月間日本全國的旅行和住宿設施減少約3600間，這意味著旅宿相關業者倒閉和破產的步調在疫情期間加速約40%。該調查發現，大阪府為日本47個都道府縣中數量減幅最大的地區，減少16%，其次是東京都和愛知縣的15%；大阪、京都等熱門觀光地所在的關西地區，受觀光客消失的影響特別嚴重。

日本民宿數量似乎也減少。厚生勞動省數據顯示，日本全國民宿數量2017會計年度首次達到30000間，2020年底增至約38,000間。但今年5月初步數據卻顯示，京都一地民宿數量比2019年高峰減少10%至2867間，全國數量應該也會減少。

日本旅館協會去年10月調查顯示，約七成日式旅館表示業績虧損，客房數超過100間的大型旅館虧損比率更高達近九成。日本飯店業從業人數2022年4月為65萬人，比2020年4月減少5萬人。