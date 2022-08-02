我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

日本飯店減5000間 兩年倒一成

編譯易起宇／綜合報導

最新調查發現，日本的飯店和旅行社在過去兩年新冠疫情期間倒閉約十分之一，令人擔憂日本觀光業重開邊境後的恢復能力。

根據日經新聞與NTT TownPage對日本飯店、旅館和旅行社等旅行和住宿設施調查，今年5月底登記的設施數量降至5萬3000間，比疫情初期2020年減少5000間。相較之下，在2018年5月至2020年5月間日本全國的旅行和住宿設施減少約3600間，這意味著旅宿相關業者倒閉和破產的步調在疫情期間加速約40%。該調查發現，大阪府為日本47個都道府縣中數量減幅最大的地區，減少16%，其次是東京都和愛知縣的15%；大阪、京都等熱門觀光地所在的關西地區，受觀光客消失的影響特別嚴重。

日本民宿數量似乎也減少。厚生勞動省數據顯示，日本全國民宿數量2017會計年度首次達到30000間，2020年底增至約38,000間。但今年5月初步數據卻顯示，京都一地民宿數量比2019年高峰減少10%至2867間，全國數量應該也會減少。

日本旅館協會去年10月調查顯示，約七成日式旅館表示業績虧損，客房數超過100間的大型旅館虧損比率更高達近九成。日本飯店業從業人數2022年4月為65萬人，比2020年4月減少5萬人。

日本 旅館 觀光

上一則

財經簡訊

下一則

日酒商轉向 麒麟加碼醫療保健

延伸閱讀

美眾議院長將訪台 共軍艦艇在台東部外海頻繁活動

美眾議院長將訪台 共軍艦艇在台東部外海頻繁活動
美駐日大使：美日推動商業外交以對抗中國

美駐日大使：美日推動商業外交以對抗中國
今年日本將有2萬種食品變貴 十月喊漲數量最多

今年日本將有2萬種食品變貴 十月喊漲數量最多
日本國會追悼安倍演說延期 可能於今秋舉行

日本國會追悼安倍演說延期 可能於今秋舉行

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。（路透）

美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

2022-07-27 09:25

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口