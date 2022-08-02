缺工效應 三星打造無人工廠

三星電子正打算布局無人工廠，最快在2030年前實現，以因應當地可能遭遇的缺工危機，其他南韓主要製造商可能跟進，進而帶旺工業機器人的需求。（路透）

知情人士透露，三星 電子正打算布局無人工廠，最快在2030年前實現，以因應當地可能遭遇的缺工危機。其他南韓 主要製造商可能跟進，從而帶旺工業機器人的需求。

韓國經濟日報報導，業界消息人士說，這個全球最大記憶體晶片 製造商最近成立了專家小組，以研究如何在2030年前引進生產全程用自動化機器的系統，將旗下關鍵工廠改造成無人工廠。

一名三星主管說：「我們預計南韓未來十年的可用人手會大幅縮減。鑒於人口不斷下滑，缺工問題不太可能解決。」

南韓去年總人口出現有紀錄以來的首次下滑。截至去年11月1日，這個亞洲第四大經濟體人口下降0.2%，至5,170萬人；工作年齡人口減少0.9%，占總人口比率隨之降到71.6%，這個比率預計到2037年時將僅剩59.7%。

業界消息人士指出，這種情況可能導致當地大企業爭搶人才，從而增加人力支出，相關的風險也將隨之升高。

三星據悉計畫逐步縮減從事生產的員工，並增加研發的人手。

另一名三星主管也說：「考量到成本效益，我們最終必須減少對生產人員的依賴，計劃只用機器或機器人來營運工廠。」業界消息人士說，這項計畫顯示製造業的關鍵競爭力已不在於「人力」。

在2000年代初期以前，南韓製造商聚焦於用更多人手來提高產量，但在看到蘋果等跨國企業能用較少的人手獲得更大的獲利後，他們已改變戰略。

機器人科技的發展、感測器的整合，以及機器學習，也有助智慧工廠的興起。

根據研調機構MarketstandMarkets，全球工業機器人的市場規模，到2026年將比去年增加一倍多，至289億美元。

另一方面，工業機器人正從執行重複性任務的簡單機器人，逐漸發展成具有部分自動化功能的高速機器人、組裝機器人、智慧協作機器人。

預計人工智慧（AI）機器人的需求，在未來也會增加。

不過，消息人士說，無人工廠不見得會在都沒人的情況下運轉，依然還是需要一定數量的管理人員。