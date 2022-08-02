紅潮制霸 面板業恐掀整併潮

根據研調機構洛圖科技（RUNTO）最新報告，2022上半年中國大陸面板廠商以8400萬片出貨量、67%市占率稱冠，續創新高。台系面板廠群創、友達出貨量紛紛下滑，合計市占率18%，略勝日韓合計15%。市場預期，隨紅潮制霸LCD面板市場，未來三年面板廠恐掀整併潮。

展望下半年，洛圖科技預期，由於電視面板各主力尺寸均已跌破現金成本，面板廠力求止血，啟動大規模減產作業，面板市場可望迎來轉機。預期今年9月前，各大面板廠稼動率都將低於75%，至於價格能否回穩的關鍵觀察點也落在9月。

洛圖科技發布的「全球液晶TV面板市場月度追踪」指出，今年上半年全球32吋以上的液晶電視面板出貨1.25億片，年增1.9%，中國廠京東方、華星光電、惠科穩居前三大。為強化產業鏈核心位置，中國電視面板廠維持高稼動率，上半年出貨量達8400萬片，囊括全球市場占率67%，年增6.2個百分點，較去年下半年成長3.4個百分點。

洛圖科技分析十大面板廠中，陸系面板廠出貨均呈現年成長，華星光電、彩虹光電出貨量分別增12%及16%。非中國面板廠多下滑，台系面板廠群創衰退約10%、友達年減14%，雙處上半年合併市占率18%。三星 顯示（SDC）年初開始逐漸降低產量到6月完全停產，致年減50%，夏普 因積極調整產能，產量年減28%，日韓面板廠上半年合併市占降至15%低點。

洛圖科技據此將十大面板廠劃分為四大陣營，上半年出貨逾3,000萬片的京東方，穩居大尺寸LCD面板行業的領頭羊。其次，2000萬片的有華星光電、惠科。1000萬片陣營的為群創和樂金顯示（LGD）。

整體來看，在艱難的經營環境和大廠激烈競爭下，預計三年之內，LCD面板廠商恐現併購潮。