我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

紅潮制霸 面板業恐掀整併潮

記者李珣瑛／新竹報導

根據研調機構洛圖科技（RUNTO）最新報告，2022上半年中國大陸面板廠商以8400萬片出貨量、67%市占率稱冠，續創新高。台系面板廠群創、友達出貨量紛紛下滑，合計市占率18%，略勝日韓合計15%。市場預期，隨紅潮制霸LCD面板市場，未來三年面板廠恐掀整併潮。

展望下半年，洛圖科技預期，由於電視面板各主力尺寸均已跌破現金成本，面板廠力求止血，啟動大規模減產作業，面板市場可望迎來轉機。預期今年9月前，各大面板廠稼動率都將低於75%，至於價格能否回穩的關鍵觀察點也落在9月。

洛圖科技發布的「全球液晶TV面板市場月度追踪」指出，今年上半年全球32吋以上的液晶電視面板出貨1.25億片，年增1.9%，中國廠京東方、華星光電、惠科穩居前三大。為強化產業鏈核心位置，中國電視面板廠維持高稼動率，上半年出貨量達8400萬片，囊括全球市場占率67%，年增6.2個百分點，較去年下半年成長3.4個百分點。

洛圖科技分析十大面板廠中，陸系面板廠出貨均呈現年成長，華星光電、彩虹光電出貨量分別增12%及16%。非中國面板廠多下滑，台系面板廠群創衰退約10%、友達年減14%，雙處上半年合併市占率18%。三星顯示（SDC）年初開始逐漸降低產量到6月完全停產，致年減50%，夏普因積極調整產能，產量年減28%，日韓面板廠上半年合併市占降至15%低點。

洛圖科技據此將十大面板廠劃分為四大陣營，上半年出貨逾3,000萬片的京東方，穩居大尺寸LCD面板行業的領頭羊。其次，2000萬片的有華星光電、惠科。1000萬片陣營的為群創和樂金顯示（LGD）。

整體來看，在艱難的經營環境和大廠激烈競爭下，預計三年之內，LCD面板廠商恐現併購潮。

夏普 三星

上一則

韓出口加速擴張

下一則

外資匯出 新台幣上演30元保衛戰

延伸閱讀

NFL／台裔球員梅奇罹患白血病 新人賽季恐報銷

NFL／台裔球員梅奇罹患白血病 新人賽季恐報銷
中國半導體零件 台灣進口將鬆綁

中國半導體零件 台灣進口將鬆綁
消費縮 三星暫停對供應鏈拉貨延至8月底 衝擊台廠

消費縮 三星暫停對供應鏈拉貨延至8月底 衝擊台廠
繼排檔桿和手煞車拉桿後 汽車哪些配備會逐漸消失？

繼排檔桿和手煞車拉桿後 汽車哪些配備會逐漸消失？

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。（路透）

美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

2022-07-27 09:25

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口