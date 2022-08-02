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小摩跨界 攻全方位旅行社

編譯陳律安／綜合報導
全美最大銀行摩根大通正籌備提供全方位服務的旅行社事業。(路透)
全美最大銀行摩根大通正籌備提供全方位服務的旅行社事業。(路透)

全美最大銀行摩根大通（小摩）正籌備提供全方位服務的旅行社事業，滿足客戶從預訂國內機票到奢華獵遊等需求。

華爾街日報報導，過去18個月來，小摩已收購一套行程預訂系統、一家餐館評鑑業者及豪華旅行社，也正打造自家的機場休息室，還延攬了數千名旅行社業務，並預計在未來數月成立全新的旅遊網站。

對銀行和發卡行來說，旅遊已經成民眾最重要的支出之一，小摩希望提高這方面的收入，期盼將旅行社的客戶轉化為大通銀行的終身擁護者，滿足他們各式各樣的財務需求。

嚴格來說，摩根大通早已跨足旅遊市場，該行已發行了Sapphire Reserve信用卡，讓客戶累積旅遊紅利並透過該銀行的「終極獎勵」（Ultimate Rewards）預訂網站兌換。

小摩高層相信，藉由推出新的旅遊服務，到2025年能賺取150億美元的行程預訂收入，比未推出前增加四倍。

根據觀光產業刊物「Travel Weekly」，以2021年的交易金額推估，小摩將有望躍居全美第三大旅行業者。

然而這項計畫也有風險。對小摩等銀行而言，提供旅遊獎勵的成本相當昂貴，卻未必能與客戶建立長久關係。與小摩締結合作關係的航空公司和飯店業者希望小摩能帶進顧客，但部分業者也埋怨，Sapphire Reserve信用卡已搶走自家信用卡的商機。小摩不是唯一一家搶進旅遊預訂事業的金融業者。美國運通目前是美國第六大旅行社，Capital One金融公司去年也投資一家行程預訂業者，以催生自家的旅遊網站，並已開設旗下第一家機場休息室。小摩相信，能夠提供客戶差異化的服務，因為對顧客支出有詳盡觀察，所握有的資料，能為旅行社業務和人工智慧（AI）科技帶來助力，以鎖定消費端需求。

小摩預計年底對自家信用卡客戶開放全新的旅遊網站，並在2023年供所有銀行的消費者使用，目標是支配奢華旅遊市場。

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