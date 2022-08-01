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酒愈來愈難賣 麒麟打算擴大攻醫療保健業務

編譯季晶晶／綜合外電
酒精飲料業的法規日益嚴格，麒麟的策略焦點轉向，計劃擴大攻醫療保健領域。（美聯社）
酒精飲料業的法規日益嚴格，麒麟的策略焦點轉向，計劃擴大攻醫療保健領域。（美聯社）

酒精飲料業的法規料將日益嚴格，日本第二大釀酒商麒麟計劃擴大強攻醫療保健領域，降低對啤酒生意的依賴。

在世界衛生組織（WHO）5月呼籲各國主管機關加強規範酒廠數位行銷，並為酒類設定較高的價格以降低消費意願之後，麒麟是首波揭示策略焦點轉向的重要廠商之一，與規模更的大競爭對手，例如Anheuser-Busch InBev和朝日集團，加碼押注酒精飲料並投資高端精釀啤酒業務，形成了鮮明對比。

麒麟醫藥業務主管Takeshi Minakata說：「我覺得以後規範會更多，啤酒事業的未來很可能非常艱困。一直持續仰賴酒精產業有其風險。」

根據Minakata，該公司選擇醫療保健做為下一個成長領域，將據此投入資源，但也承認可能要花上不少時間。麒麟打算透過代工原料藥、擴大在食品添加物和健康補助食品的足跡，以及收購新事業，未來十年在該領域創造5,000億日圓（約38億美元）的營收

Minakata說，麒麟為併購準備了2,000億日圓（約15億美元）的預算，必要時會借貸。他補充表示，麒麟對併購以提振北美和東南亞業務，或買下海外郵購業務感興趣，也尋求與日本護膚和健康食品公司Fancl有更多合作，麒麟2019年以1,290億日圓買下Fancl33%的股權。在焦點轉向食物、保健和醫藥之際，麒麟將削減其他飲料投資。

野村控股證券分析師Satoshi Fujiwara表示，他不完全確信麒麟的策略有效，部分原因是該公司醫藥事業的規模仍小，應先讓獲利穩定下來才進一步擴大。他說：「先要證明能有機成長。我懂得它想考慮策略併購。它有充夠的現金，但這是否為正確道路還不明確。」

麒麟2021年營業利益較前一年大減32%到680億日圓，因疫情重創國內啤酒銷售。該公司已把澳洲乳製品事業賣給了當地的Bega Cheese。目前國內的啤酒和其他酒類銷售在總營收的占比為36%。

營收 投資 日本

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