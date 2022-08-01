南韓7月出口維持成長 半導體外銷年增2%、對中出貨減

南韓貿易數據算是全球經濟活動的初步指標，原因是南韓製造業遍布各大供應鏈。外界擔心全球經濟衰退將大幅加重南韓出口商的壓力，包括三星電子。（路透）

最新數據顯示，南韓 7月出口維持成長，顯示在各界擔心各國央行 的緊縮步調可能拖累經濟陷入衰退之際，全球經濟保有韌性。

南韓產業通商資源部1日公布，7月出口比去年同期成長9.4%，稍低於市場預估的10%增幅，但高於前月的5.2%增幅。該部門尚未公布日均出口數據，這跟今年與去年的工作天數多寡有關。

根據數據，南韓7月進口年增21.8%，產生46.7億美元貿易逆差，今年前七個月有五個月出現貿易逆差。

以產業來看，南韓7月半導體出口年比成長2.1%，石油產品出口激增86.5%； 汽車和船舶出口分別成長25.3%與29.2%。

以貿易夥伴國來看，南韓上月對歐美出口分別成長14.6%，但對中國出口下滑2.5%，為連續第二個月減少。

南韓貿易數據算是全球經濟活動的初步指標，原因是南韓製造業遍布各大供應鏈 。外界擔心全球經濟衰退將大幅加重南韓出口商的壓力，包括三星電子。

中國實施防疫封鎖措施也推升全球供應鏈的受擾程度，同時，俄烏戰爭推升能源價格進一步上揚，連帶使南韓出口商製造商品所需的能源成本攀升。

南韓貿易表現穩健，使南韓央行有信心持續緊縮貨幣，以壓制通膨和提振韓元。南韓央行7月已升息2碼，預計8月稍晚舉行決策會議。