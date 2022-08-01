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巴隆看美股 走勢仍坎坷

編譯林聰毅／綜合報導
美股上周強勁反彈，投資押注Fed的鷹派立場已觸頂，但巴隆周刊認為，美股走勢恐仍坎坷。（美聯社）
美股上周強勁反彈，投資押注Fed的鷹派立場已觸頂，但巴隆周刊認為，美股走勢恐仍坎坷。（美聯社）

美國股市上周強勁反彈，三大指數7月漲幅同創2020年以來單月最大，原因是投資人押注美國聯準會（Fed）的鷹派立場已觸頂，但巴隆周刊（Barron's）認為，這恐怕是一廂情願的想法，美股走勢恐仍坎坷。

然而，上周的慶祝行情有點詭異，今年上半年美國實質國內生產毛額（GDP）連續兩季下降，聯準會青睞的通膨指標個人消費支出物價指數仍然居高不下。巴隆說，真正改變的是對未來升息的預期，主要是聯準會主席鮑爾在記者會上的兩句話。

鮑爾說：「儘管我們在下次會議再度非常大幅升息可能是適當之舉，但這將取決於我們從現在到那時所獲得的數據。」 「隨著貨幣政策立場進一步收緊，放慢升息步伐可能會是合適的。」 他甚至表示，目前介於2.25%至2.5%之間的利率可能處於「中性」水準。

巴隆指出，市場將此訊息銘記於心。根據六周前的利率期貨定價，2023年初聯邦資金利率目標區間的峰值在3.75%至4%。如今，這個峰值隱含著在12月時的利率在3.25%至3.5%。此外，利率期貨定價現在意味著從2023年2月至7月將兩度降息。換句話說，市場押注聯準會將在今年底前放緩升息步伐，然後迅速轉向寬鬆政策 。

巴隆報導說，鑑於經濟放緩、利率仍在上升，以及股票和債券指數處於或接近短期超買水平，可能是時候在反彈時出脫並且轉進優質或防禦類股。

現在就宣布聯準會轉向以及股市解除警報還為時過早，因為這種通膨飆升不可能這麼容易被馴服。

橋水首席投資策略師派特森說，隨著通膨持續構成威脅，以及衰退迫在眉睫，投資人應對股票及債券保持警惕。

美元方面，DXY指數7月中旬升抵2002年來最高水準109.3，但目前已自高點回落2.5%，29日收報105.9。

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