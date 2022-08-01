魅力不再?漫威票房下滑

以漫威電影高標準來看，「黑寡婦」3.732億美元的票房被視為失利作品。(取材自IMDb)

迪士尼 最新超級英雄電影 「雷神索爾：愛與雷霆」北美首周末票房1.442億美元，優於預期，但到第二個周末票房就陡降68%。

賣座表現不穩，凸顯更大的問題：迪士尼旗下最賺錢的漫威 工作室（Marvel Studios）威力式微。

華爾街日報報導，漫威工作室2009年被迪士尼買下後，迄今已製作25部超級英雄電影，全球票房收入總計250億美元，獲利能力在好萊塢史上名列前茅。

2019年出品的「復仇者聯盟：終局之戰」，全球票房28億美元，創影史最高紀錄；2018年的「復仇者聯盟：無限之戰」總票房20億美元；另有八部片進帳都在10億美元以上。

去年來漫威製作六部電影，全球總票房平均7.736億美元，約比之前六部片平均的15億美元減半，而且在「爛番茄」網站平均只獲75%的影評人好評，比前六部片的88.5%明顯退步。

2021年上映的「永恆族」（總票房4.023億美元）、「尚氣與十環傳奇」（4.207億美元）和「黑寡婦」（3.732億美元），以漫威電影高標準來看，三者都被視為票房失利的作品。超級英雄電影採用大量特效，製作成本動輒數億美元，另需砸數億美元行銷。

迪士尼發言人指出，新冠肺炎疫情顧慮揮之不去，或許影響最近漫威電影票房表現。

觀眾對超級英雄電影疲乏，可能是另一因素。輿論研究公司Morning Consult發現，美國成年人現在比2018年厭倦這類電影，更年輕的Z世代則對漫畫書和超級英雄不感興趣。