通膨拖垮經濟活動 英企產值恐零成長

通膨儼然成為英國 最頭痛的問題。最新調查顯示，英國企業預期未來三個月產值零成長，理由是生活成本竄升將抑制消費者的需求。為對抗高通膨，英國央行 本周料將加快升息 步調。

英國工業聯合會（CBI）7月31日公布，受訪的製造商、服務業者、零售商預期，未來三個月的產值成長率為零。製造業者對前景的看法是維持目前的緩慢成長步調，而消費者服務商和零售業者預計銷售下滑。

CBI經濟學家帕萊哈（Alpesh Paleja）說：「由於企業和消費者持續受到物價上漲的衝擊，民間部門經濟活動已放緩至幾乎停滯。」

英國6月通膨年增率達9.4%，刷新40年來的最高紀錄，英國央行更預測通膨今年最高會衝上11%。因此，各界普遍認為英國央行4日會一口氣升息2碼，將利率從1.25%調高至1.75%，升息幅度創1995年以來最大。

英國央行總裁貝利先前已暗示，此次升息不會是最後一次。他說，若有必要，央行決策者準備採取「強而有力」的行動來抑制通膨。

然而，英國央行警告，英國經濟可能在今年稍晚萎縮，明年則會小幅萎縮。有趣的是，英國經濟可能陷入衰退的風險，又讓投資人減少英國央行將升息2碼的賭注，如今他們認為該央行有70%的機率這麼做；市場先前認為升息2碼箭在弦上。