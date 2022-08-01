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日本家電大廠 跟進漲價潮

編譯林奇賢／綜合報導
日本的通膨已擴及至空調、洗碗機、冰箱等家電用品，大金、Panasonic等家電大廠也將漲價。（路透）
日本的通膨已擴及至空調、洗碗機、冰箱等家電用品，大金、Panasonic等家電大廠也將漲價。（路透）

萬物皆漲，日本的通膨已擴及至空調、洗碗機、冰箱等家電用品；苦於原物料成本飆漲的大金工業（Daikin）、Panasonic等家電大廠，也將加入調漲價格的行列。

日經新聞報導，總務省的數據顯示，日本6月家庭耐久財的消費者物價指數（CPI）較一年前增加7.5%；從產品類別來看，空調CPI躍增11%，攀抵2009年3月以來的最高水準130.1，成長幅度也是15個月來最高；冰箱CPI則連續第三個月增加約15%。

日本的空調和其他家電商品CPI短期內料將居高不下，一名大金高階主管透露，今年度（截至2023年3月）「我們將在全球市場逐步把價格調漲4%~5%」。這家空調製造商利用推出產品和其他活動的時機調高價格，以因應運輸和銅、鋁等原物料成本上漲的影響。

大金總裁十河政則也說，把公司成本至轉嫁給零售商，是當前「優先要務」。

另一方面，Panasonic近80項商品將在8月起調漲3%~23%，以冰箱等家電用品為主。該公司計畫在9月以後調漲包含洗衣機、吸塵器在內的其他商品價格，因應匯率波動對該公司造成的衝擊。

日立環球生活方案公司（Hitachi Global Life Solution）已經在4月開始調高冰箱、洗衣機的批發價格。

日立常務取締役COO伊藤芳子說：「我們無法完全吸收攀升的原物料成本，這是個艱難的抉擇。」

俄烏戰爭、冶煉廠因缺電而削減產量，引發供給疑慮，導致白色家電關鍵原物料銅、鋁價格在3月飆漲。倫敦交易所（LME）銅、鋁三個月期貨價3月初均創史上最高。

儘管銅價在7月中旬已跌到20個月來最低，但日圓匯率走軟，使銅價換算成日圓後仍處於高檔。

儘管售價上漲，家電在日本的銷售依然強勁，6月空調銷售較一年前增加18%。不過，內閣府公布的報告指出，日本7月消費者信心指數已連續第二個月惡化，令人擔憂愈來愈多人停止購買家電，或延長更換周期。

日本 匯率 指數

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